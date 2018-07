Paruta-Teufer kämpft für GKK-Zentrum in Freistadt

Die kolportierten Regierungspläne einer Ausgabenbremse für die Krankenkassen stoßen in Oberösterreich auf Widerstand. „Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit der Neubau der Gebietskrankenkasse in Freistadt wie geplant starten kann“, meldete sich dazu am Donnerstag Freistadts ÖVP-Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer zu Wort. „Die Einreichpläne liegen auf dem Tisch, das Bauverfahren läuft. Wir stehen kurz davor, dass die Bagger auffahren. Eine Verzögerung oder gar einen Baustopp des neuen Gesundheitszentrums werde ich unter keinen Umständen dulden. Eine gute ärztliche Versorgung unserer Bürger hat oberste Priorität. Die Gespräche, die ich bereits mit der politischen Führung in Wien geführt habe, stimmen mich zuversichtlich.“