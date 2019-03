„Passiv, aber nicht charakterlos“

Von Christoph Gaigg

Bei der zweiten 3:4-Pleite in Serie am Sonntag hatten die Black-Wings-Fans mit Pfiffen ihren Unmut kundgetan. In sozialen Medien ist teilweise von „charakterlos“, „faul“ oder „Arbeitsverweigerung“ die Rede. „Das wird von den Fans oft falsch gesehen. Wir sind teilweise passiv, aber das hat sicher nichts mit charakterlos zu tun“, stellte Verteidiger Gerd Kragl klar.

Die Gründe für die vergebenen Führungen und besagte Passivität liegen für den Youngster vielmehr im mentalen Bereich: „Wir haben kein richtiges Selbstvertrauen, trauen uns nicht zu, dass wir Tore schießen können.“ Der konditionelle Zustand — die Linzer haben acht der vergangenen neun Schlussdritteln verloren — ist für den 21-Jährigen da kein Faktor: „Wir sind alle topfit beieinander. Aber keiner will einen Fehler machen. Und genau dann passieren Fehler“, erklärte Kragl.

Mit zwei Punkten, also einem Sieg in der Verlängerung am Dienstag (19.15) in Innsbruck, wären die Linzer trotzdem fix für die Play-offs qualifiziert. „Unser Ziel ist aber, dass wir beide Spiele (am Sonntag kommt der VSV, Anm.) gewinnen. Damit wir ein gutes Gefühl für die Play-offs bekommen. Wenn wir die zwei Spiele gut abschließen, dann können wir die Gegner zum Überlegen bringen, dass sie uns nicht ziehen wollen“, meinte Kragl.