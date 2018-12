Pastellfarbene Operettenseligkeit

Von Eva Hammer

Meiner Seel’, was für ein Schwelgen in Opulenz und pastellfarbener Üppigkeit. Aus vollem Herzen bekennt sich Regisseur Karl Absenger zur Herrlichkeit der „Goldenen Wiener Operettenära“. Carl Zellers „Der Vogelhändler“ löste 1891 einen Hype aus. Der Vogelhändler Adam aus Tirol liebt die Briefchristel und umgekehrt. Um einen Posten für ihren Liebsten zu erlangen, will die Christel beim Kurfürsten vorsprechen. Der wird übergriffig, wobei die Bevölkerung anerkennt, dass er ein Vorrecht auf Wildschweine und Jungfrauen hat. Christel weiß sich zu wehren, Theresa Grabners Sopran klingt klar und sicher, jugendfrisch und resolut. Eine Christel, die wohl heute #metoo-Protagonistin wäre. Derweil pantscherlt die Kurfürstin mit dem Anton. Im ständeübergreifenden Verwirrspiel lösen sich am Ende alle Herzensangelegenheiten in Wohlgefallen auf: Christel und Adam liegen sich in den Armen, die Kurfürstin erinnert sich der Liebe zu ihrem Mann, Baron Weps wird mit der reichen Baronin Adelaide seine Finanzprobleme los.

Die 50 Musiker des Bruckner Orchesters mit Dirigent Marc Reibel baden in Harmonien, Polkas und im Dreivierteltakt, lieblich, herzerwärmend, auch bei leisen Passagen in voller Besetzung, feinste Glöckchentöne präzise hörbar. Zum Stichwort „Kitsch“ meint Absenger: „Eine Verbreiterung der Seele, Gefühlssache, die nur jeden Einzelnen ‘was angeht“. Fernab von Gefühlsduselei liegt die Qualität des großen Chores, des Orchesters und der Sänger. Die Ohrwürmer gehören dem Adam: „Griaß eich Gott“, „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ … Sein Tenor sucht nicht Schmelz noch Schmachten, klar ist seine Ansage, Stimmung machen die Melodien. Augen und Ohren erfreut Franziska Stanner als heiratswütige Baronin Adelaide. So sanft wie resolut klingt der Bassbariton von Michael Wagner als Baron Weps, Julia Borchert als Kurfürstin Marie ausladend und höhensicher. Das Ensemble erscheint anfangs in Alltagskleidern, von der Decke schweben Kostüme. Will der Regisseur belehren, dass man sich in eine andere Zeit begibt? Überflüssig. Ausstattung und Kostüme (Götz Lanzelot Fischer) machen es überdeutlich (Bühne: Walter Vogelweider).

Eine Couplet-Strophe zur Theatermisere

Scharf nimmt das Stück Schmiergeldwirtschaft und Packelei aufs Korn, noch schärfer will es der Regisseur seinem Publikum aufs Auge drücken: Das Wort „Korruption“ überblendet plötzlich die gesamte Bühne. Dabei verkörpern die beiden „Prodekane“ Franz Suhrada und Tomaz Kovacic alleine kraft ihrer Persönlichkeiten brettlbreit die allgegenwärtige Korruption und ihre Verachtung des Systems. Mitten in der Melodienseligkeit löst eine Couplet-Strophe zur Linzer Theatermisere (der Landeshauptmann ist im Publikum) größte Heiterkeit und stürmischen Zwischenapplaus aus. Bleibt zu hoffen, dass die Brisanz des Themas bei den weiteren 25 Vorstellungen abnimmt. Eine in Pastellfarben überbordende Theaterseligkeit herrscht jedenfalls bis auf weiteres im Linzer Operettenhimmel.