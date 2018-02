Pater Anselm: „Ein Workaholic bin ich sicher nicht“

Er zählt zu den berühmtesten Mönchen. Er hat bislang gut 300 Bücher verfasst, die sich weltweit mehr als 20 Millionen Mal verkauft haben. Am vergangenen Freitagabend trat der bayerische Benediktiner-Pater Anselm Grün auf Einladung des Familiennetzwerks Mühltal im voll besetzten Rohrbacher Centro auf und stellte sich dabei auch den Fragen von VOLKSBLATT-Chefredakteur Christian Haubner. Dabei sprach er auch über sein eigenes seelisches Gleichgewicht.

„Bei Gesprächen ist es wichtig, dass ich gut zuhöre“

In seiner seelsorgerischen Arbeit hilft Pater Anselm Menschen in Lebenskrisen sowie jenen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Auf sich selbst vergisst er dabei nicht: „Ich setze mich nicht unter Druck, ich bin kein Perfektionist. Und bei Gesprächen ist es wichtig, dass ich nicht der schlaue Ratgeber bin, sondern vielmehr gut zuhöre und da bin“, verriet der 73-Jährige vor rund 740 Zusehern.

Eigene Ängste und Krisen erlebe er im Alter „nicht mehr so eklatant“. Aber zwischen 30 und 35 Jahren „war eine Zeit, in der ich sehr verunsichert war“. Damals seien viele Mitbrüder aus dem Kloster ausgetreten und auch er hatte grundlegende Entscheidungen für sich zu treffen. Auch kenne er gesundheitliche Krisen: Vor einigen Jahren musste ihm eine Niere entfernt werden. „Dann denke ich mir: Dein Wille geschehe, aber nicht resigniert, sondern mit Zuversicht.“

Probleme werden im Gebet und mit Coach besprochen

Schwierigen Situationen begegne er „natürlich im Gespräch mit Gott, aber alle sechs Wochen gehe ich auch zu einer Supervision“. Dabei könne er auch persönliche Probleme besprechen, etwa wenn er angefeindet werde, „was auch immer wieder vorkommt und natürlich nicht so angenehm ist“.

Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit hält Pater Anselm jährlich rund 200 Vorträge und weiters Seminare sowie Coaching-Gespräche. Die Frage, ob er sich als Workaholic sehe, bringt ihn zum Schmunzeln: „Nein, ein Workaholic bin ich sicher nicht.“

Vielmehr biete ihm das Schreiben die Gelegenheit, ausführliche und fundierte Antworten zu geben, die er in Gesprächen nicht in dieser Tiefe geben könnte. „Aber ich sorge gut für mich“: So nehme er sich auch tagsüber immer wieder Auszeiten, in denen er sich etwa für 20 Minuten aufs Bett lege und sich regeneriere. Man müsse auch das Nichtstun genießen können.

Sechs bis acht Wochen für das Verfassen eines Buches

An einem Buch schreibe er im Schnitt sechs bis acht Wochen. In den ersten beiden Wochen seien meist die ersten Grundzüge ausformuliert. Die weitere Arbeit erfolge mitunter im Gespräch mit Lektoren sowie generell im Gespräch mit anderen Menschen. Die grundlegenden Themenschwerpunkte kommen aus seiner seelsorgerischen Praxis.

In seinem Buch „Versäume nicht dein Leben“ zeigt er immer wieder auch Bibelstellen auf, die bei konkreten Problemstellungen Hilfe bieten können. Ziel sei es zu zeigen, dass die Bibel nicht weltfremd ist: „Ich habe in der Zeit des zweiten vatikanischen Konzils Theologie studiert und da war es meine Leidenschaft, die Bibel so zu erklären, dass die Menschen es auch verstehen. Und diese Leidenschaft bewegt mich bis jetzt: die Weisheit der Bibel für unsere Zeit zu entdecken.“

Dabei nimmt sich Pater Anselm typischen Problemstellungen in verschiedenen Lebensphasen an: Jugendliche stünden etwa oft vor dem Problem, sich aufgrund der überbordenden Möglichkeiten nicht entscheiden zu können. Menschen in der Mitte des Lebens würden zwar oft den Wunsch nach Veränderung oder Verinnerlichung spüren, würden es aber schwer finden, gewohnte Pfade zu verlassen. Und ältere Menschen würden mitunter damit hadern, ihr Leben nicht so gelebt zu haben, wie sie es eigentlich gewollt hätten. Dann gelte es aufzuzeigen, dass das Bisherige nicht zur Gänze schlecht gewesen sei, so Pater Anselm: Man müsse seine eigene Geschichte akzeptieren und dann keine völlige Veränderung anstreben, sondern sich schrittweise weiterentwickeln und dabei auf die eigenen Gefühle achten. Eine Botschaft, die seine Anhänger freut: Denn in seiner eigenen Gefühlswelt erkennt Pater Anselm noch keinen Wunsch nach so etwas wie Ruhestand.