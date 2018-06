Patient rutschte vom OP-Tisch

GRAZ – In der Grazer Universitätsklinik ist es am Donnerstag zu einem Zwischenfall mit einem defekten OP-Tisch gekommen. Ein Patient ist noch bevor der Eingriff begonnen hatte, mitsamt der OP-Auflage vom Tisch gerutscht. Die geplante Herz-Operation konnte aber am Nachmittag, nachdem sich die Ärzte versichert hatten, dass dem Patienten, der noch nicht narkotisiert war, bei dem Vorfall nichts passiert war, nachgeholt werden.

Die Ursache für das Abrutschen war vorerst unklar. „Noch konnte keine Ursache für den technischen Defekt gefunden werden, heißt es seitens der Krankenanstaltengesellschaft (KAGes), die von einem „mehr als unangenehmen Zwischenfall“ sprach. Aus Sicherheitsgründen bleiben bis zur Klärung des Vorfalls 20 Operationssäle, in denen sich Tische dieser Serie befinden, gesperrt. Die hochmodernen Tische kamen an der Uniklinik im Herbst des Vorjahres erstmals zum Einsatz.

Für Notfälle „stehen aber ausreichende Kapazitäten zur Verfügung“, betonte die Klinik. Es war zunächst noch nicht absehbar, wie lange die Sperre dauern würde.