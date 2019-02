Patriots-Boss wegen Anstiftung zur Prostitution angeklagt

Robert Kraft, Eigentümer von NFL-Champion New England Patriots, ist wegen Anstiftung zur Prostitution in zwei Fällen angeklagt worden. Dies gab die Polizeibehörde von Florida am Freitag bekannt. Der 77-jährige Kraft, gegen den ein Haftbefehl ausgestellt wird, ist einer von mehr als zwei Dutzend Personen, die im Zuge der Untersuchung genannt wurden.

Kraft soll laut US-Medienberichten Gast in einem Spa in Jupiter (Florida) gewesen sein. Gegen das Etablissement wurde seit vergangenem Oktober wegen Menschenhandel ermittelt. Wie die Polizei berichtete, gibt es belastende Videos.

Seit der Übernahme von Kraft vor 25 Jahren haben sich die Patriots zum erfolgreichsten Team der NFL aller Zeiten gemausert. Der Erfolg über die LA Rams Anfang Februar war der sechste Titelgewinn in der stärksten American-Football-Liga. Kraft ist auch ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.