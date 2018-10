Paul Allen ist tot, aber Microsoft lebt fort

Von Andreas Huber

Paul Allen, Mitbegründer von Microsoft, ist tot und die Fachwelt trauert um einen Wegbereiter des aktuellen, digitalen Zeitalters. Im Alter von 65 Jahren starb der Softwarepionier am Montag an Lymphdrüsenkrebs. Bei Microsoft blieb Allen nach der Gründung nur acht Jahre. Die erste Krebserkrankung zwang ihn, beruflich kürzerzutreten. Daraufhin war er nur noch im Aufsichtsrat von Microsoft vertreten und fungierte als Berater. Mit MS-Dos als Betriebssystem für den ersten PC war Allen und Bill Gates 1980 gelungen, dem Computerriesen IBM ihre Software zu verkaufen. Von diesem Zeitpunkt an, war der darauffolgende Höhenflug des Technologiekonzerns nahezu ungebremst. Doch wie steht Microsoft, zwei Tage nach Allens Tod, heute da?

Viertwertvollste Marke laut „Interbrand“

Laut dem Interbrand-Ranking der wertvollsten Marken, das vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, liegt Microsoft hinter Apple, Google und Amazon auf dem vierten Platz. Microsofts Position in dieser Rangliste veränderte sich immer nur marginal und hatte stets Topwerte. Anders als man vom nahezu „stagnierenden“ Markenwert des erfolgreichen Unternehmens schließen lassen könnte, hat man sich in der eigentlichen Produkt-Ausrichtung stark verändert. Der zu Allens Lebenszeit maßgebliche Teil des Geschäfts – der Verkauf von Software-Programmen über physische Datenträger – ist quasi nicht mehr vorhanden. Thomas Lutz, Pressesprecher von Microsoft Österreich, sieht im Gespräch mit dem VOLKSBLATT in der zunehmenden Digitalisierung die Zukunft: „Microsoft steht heute besser da denn je. Das heißt gleichzeitig jedoch nicht, dass nun mehr Leute Windows oder Office brauchen als zuvor. Die Kerntätigkeit der Gegenwart und Zukunft sehen wir eindeutig in Internet-Dienstleistungen bzw. im Cloud-Computing.“ Das mache neben Firmen auch für Organisationen und Private sehr viel Sinn: Lutz erwähnte diesbezüglich den verminderten Wartungsaufwand für Kunden, das Thema Sicherheit und die mobile Zusammenarbeit über die angebotenen Internet-Speicherdienste. Diese Entwicklung zeichne sich bereits seit vier bis fünf Jahren ab, so Lutz. Was die „Systemgeschlossenheit“ bei Microsoft betrifft, so geht man mittlerweile einen „sehr offenen Weg“, wie WKOÖ-Fachgruppenobmann Markus Roth sagt. Die strikte Trennung zwischen Linux und Windows gebe es nicht mehr. Dazu beigetragen habe sicher, dass Microsoft 60.000 seiner Patente der Open-Source-Community zur Verfügung gestellt habe. Verschlafen hat hingegen Microsoft die Entwicklung eines Betriebssystems für Smartphones. Die Kooperation mit Nokia war kommerziell nicht von Erfolg gekrönt. Der derzeitige Jahresumsatz beläuft sich auf 110 Milliarden US-Dollar. Microsoft beschäftigt etwa 114.000 Menschen weltweit, davon 330 in Österreich.