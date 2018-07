Paul-Flora-Preis geht an Südtiroler Künstlerin Ingrid Hora

Der vom Bundesland Tirol und dem Land Südtirol gemeinsam gestiftete Paul-Flora-Preis geht heuer an die Südtiroler bildende Künstlerin Ingrid Hora. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Preises findet heute, Montag, Abend im Taxispalais Kunsthalle Tirol in Innsbruck statt.

„Ingrid Hora erfüllt die Auswahlkriterien des Paul-Flora-Preises in hohem Maß. Sie ist mit zahlreichen Beteiligungen an Ausstellungen und Artist-in-Residence-Programmen bereits regional wie überregional bekannt und auf gutem Weg, sich international einen Namen zu machen“, erklärte Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Ihr Südtiroler Amtskollege Philipp Achammer nannte seine Landsfrau „eine Künstlerin, die mit ihrem Schaffen soziale Themen vor dem Hintergrund des geschichtlichen und geografischen Kontexts bearbeitet und mit ihrem Bewusstsein für ihre Wurzeln und der Offenheit für die Welt geradezu eine ideale Preisträgerin ist.“

Die 1976 geborene und im Passeiertal aufgewachsene Hora gehe in ihren Werken immer vom Raum aus und entwickelt Raumkonzepte und -objekte. Sie stellt in ihren Arbeiten immer wieder konkrete Bezüge zum Präsentationsort und den dort Lebenden her. Ein besonderes Merkmal ihrer Arbeiten sei, dass sie gern mit Doppeldeutigkeiten spiele, so die Jurybegründung. Hora gehe von einem Thema aus und schaffe darum herum einen Kosmos. Dabei wählt Hora vielfältige künstlerische Techniken, etwa Zeichnungen, Fotografie, Video und Skulptur.

Die Südtirolerin studierte Architektur an der Technischen Universität (TU) Wien und machte 2001/2002 ihr Diplom sowie ihren Master am Bartlett University College in London. Zwei Jahre später absolvierte sie einen weiteren Master am Royal College of Arts in London. Hora lebt und arbeitet zurzeit in Berlin.

Der Preis wird seit 2010 in Erinnerung an den 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora abwechselnd in Tirol und Südtirol vergeben. Mit der Auszeichnung würdigen die beiden Länder hervorragende Leistungen junger Tiroler und Südtiroler Künstler in der zeitgenössischen bildenden Kunst.