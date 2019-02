Pechvogel „Gypsi“ fiel Jaguar zum Opfer

Der Salzburger Zoo Hellbrunn vermeldet einen ungewöhnlichen tierischen Todesfall: Am vergangenen Samstag war der sechs Jahre alte Gänsegeier „Gypsi“ unglücklich im Jaguargehege des Tierparks gelandet. Eine der beiden Großkatzen war sofort zur Stelle und ließ dem Vogel keine Chance.

Möglicherweise war ein Windstoß Schuld am unglücklich gewählten Landeplatz, berichtete der Zoo. Tragisch sei der Vorfall auch, weil man „Gypsi“ nach einer erfolgreich behandelten Bleivergiftung — er war in Slowenien gefunden worden — erst vor drei Wochen wieder zu den anderen Salzburger Geiern in die Lüfte entlassen habe.

Zuvor war er schon in Deutschland in die Rotoren einer Windanlage geraten, später völlig entkräftet in Krenglbach aufgegriffen worden. Die Gänsegeier des Salzburger Zoos fliegen seit 1966 frei.