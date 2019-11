Peinliche 0:1-Pleite für Österreichs B-Garnitur in Lettland

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die EM-Qualifikation so beendet, wie sie einst begonnen worden war. Nämlich mit einer Niederlage. Die rot-weiß-rote B-Auswahl musste sich in Lettland beim davor punktelosen Schlusslicht der Gruppe G im letzten, schon bedeutungslosen Match mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Aufschlüsse für die EURO 2020, für die Österreich ja am Samstag das Ticket gelöst hatte, wurden dabei wohl kaum gewonnen. Denn nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Leistung waren enttäuschend. Marcis Oss erzielte in der 65. Minute das Tor der Balten, die davor 17 Spiele nicht gewonnen hatten.

Teamchef Franco Foda hatte nach fixierter Qualifikation am Samstag gegen Nordmazedonien (2:1) sieben Stammspieler von der Reise ins Baltikum befreit und nahm neun Veränderungen in der Startelf vor. Nur Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic blieben in der Mannschaft, für den Rest bot sich in erster Linie die Chance, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. Darunter Wolfsburg-Torhüter Pavao Pervan und LASK-Offensivspieler Thomas Goiginger, die ihr Teamdebüt feierten. So wie dessen in Hälfte zwei eingewechselter Linzer Teamkollege Reinhold Ranftl.

Nur 2000 Zuschauer im Stadion

Aufgedrängt hat sich gegen die Nummer 143 der Weltrangliste aber niemand. Im Gegenteil. Auch wenn fast alle Stammspieler (Alaba, Arnautovic, Hinteregger, Laimer, Lainer, Sabitzer Ulmer) geschont worden waren, war der Auftritt ernüchternd. Vor nur rund 2.000 Zuschauern, davon ca. 500 rot-weiß-roten Fans, war den Österreichern klar anzumerken, dass sie in dieser Zusammenstellung noch nie gespielt haben. Abläufe und Passspiel funktionierten nicht, defensiv waren sie auch nicht immer sattelfest.

Oss traf in Hälfte eins nur die Latte

Die Österreicher kamen erst nach knapp einer Viertelstunde durch einen Goiginger-Vorstoß (14.) und einem abgeblockten Wöber-Schuss (17.) in den Strafraum. In der 39. Minute schoss Michael Gregoritsch nach schöner Vorlage von Schaub aus ausichtsreiher Position drüber. Die Letten hielten aber auf Augenhöhe mit und hatten die größte Chance der ersten Halbzeit. Ein Kopfball von Abwehrchef Oss landete an der Latte (27.).

Gregoritsch mit den besten Chancen

Nach dem Seitenwechsel hatten die Österreicher das Spiel zunächst besser im Griff. Gregoritsch kam zu seiner nächsten Chance (54.), ehe die Heimischen in Führung gingen. Nach einem Eckball kam Oss an den Ball und traf aus kurzer Distanz. Die Bemühungen von Grillitsch und Co., die Niederlage doch noch abzuwenden, blieben danach erfolglos, weil Gregoritsch nur die Latte traf (83.) und ein Posch-Kopfball knapp daneben ging (89.).

Auslosung am 30. November

Im neunten Duell mit Lettland setzte es damit die zweite Niederlage nach jener vom August 1995 ebenfalls in Riga (2:3). Österreich beendete die Gruppe G mit sechs Siegen, einem Remis und drei Niederlagen auf Platz zwei. Spannend wird es für Foda und sein Team am 30. November, wenn in Bukarest die Gruppen der EURO 2020 von 12. Juni bis 12. Juli ausgelost werden.

Die Sieger saßen vor den TV-Geräten

Zu den wenigen Lichtblicken zählte Pavao Pervan, dem im Tor ein gutes Debüt gelang, der sich auch das eine oder andere Mal auszeichnen konnte. Die anderen Sieger des Abends saßen zu Hause vor den TV-Geräten, denn klar ist, dass die Stammformation um David Alaba und Co. steht. “Wir sind wieder am Boden der Realität angekommen”, meinte Aleksandar Dragovic in einer ersten Stellungnahme im ORF.

Keine Mannschaft auf dem Platz

Treffend vor allem die Analyse von ORF-Experte Herbert Prohaska: “Es standen elf gute Spieler am Platz, aber keine Mannschaft.” Denn die Qualität hätte mit zehn Legionären in der Startelf eigentlich gestimmt. “Ich bin sehr enttäuscht. Das war viel, viel zu wenig in allen Bereichen”, so Teamchef Foda nach der ersten Niederlage nach sieben Spielen mit sechs Siegen und einem Remis. Diese 19 Punkte reichten in einer alles andere als starken Gruppe zu souveränen Qualifikation. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt sogar fünf Punkte

Lettland – Österreich 1:0 (0:0). Riga, Daugava Stadium, 2000, SR Alejandro Jose Hernandez Hernandez (ESP).

Tor: 1:0 (65.) Oss.

Lettland: Steinbors – Savalnieks, Dubra, Oss, Maksimenko, Jurkovskis – Grjaznovs (93. Cernomordijs), Fjodorovs, Kamess – Ikaunieks (89. Tarasovs), Uldrikis (70. Gutkovskis).

Österreich: Pervan – Trimmel, Posch, Dragovic, Wöber – Baumgartlinger (46. Onisiwo), Ilsanker (77. Ranftl) – Goiginger (69. Hinterseer), Grillitsch, Schaub – Gregoritsch.

Gelbe Karten: Ikaunieks, Steinbors bzw. Ilsanker.

weitere Spiele: Nordmazedonien – Israel 1:0 (1:0), Polen – Slowenien 3:2 (1:1).

Tabelle: 1. Polen 25/10, 2. Österreich 19/10, 3. Nordmazedonien 14/10, 4. Slowenien 14/10, 5. Israel 11/10, 6. Lettland 3/10.

Die Einteilung für die Auslosung:

Topf 1: England, Belgien, Italien, Ukraine, Spanien, Deutschland

Topf 2: Frankreich, Kroatien, Polen, Schweiz, Niederlande, Russland

Topf 3: Portugal, Türkei, ÖSTERREICH, Dänemark, Schweden, Tschechien.

Topf 4: Finnland, Wales

Die vier Sieger des Play-offs im März 2020 werden Topf 4 komplettieren.