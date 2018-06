Peinliches Ende eines blamablen Turniers

Südkorea stürzte Deutschland mit zwei Toren in der Nachspielzeit ins tiefe Tal der Tränen — Der Fluch der Weltmeister hält weiter an

Von Christoph Gaigg

Nach mehr als 99 Minuten war es besiegelt: das historische deutsche WM-Debakel mit dem ersten Vorrunden-Aus der Geschichte. Zweifelsohne die größte Blamage seit der Pleite 1978 in Cordoba gegen Österreich. Der peinliche, leidenschaftslose Auftritt beim 0:2 gegen Südkorea war der Gipfel eines miserablen Turniers des amtierenden Titelträgers, der in keinem der drei Spiele überzeugen konnte. Das DFB-Team ist der dritte Weltmeister nach Italien 2010 und Spanien 2014 in Serie, der nach der Gruppenphase die Segel streichen muss. 2002 war das auch Frankreich passiert, davor Italien 1950 und Brasilien 1966. „Wir haben es nicht verdient, weiterzukommen“, musste Bundestrainer Joachim Löw zugeben. Unter ihm waren die Deutschen bei jedem Großereignis zumindest ins Halbfinale gekommen. Davon war man heuer meilenweit entfernt.

Verunsichertes DFB-Team lief ins Verderben

Selbst im entscheidenden Spiel gegen biedere Koreaner blieben fast alle Akteure weit unter den Erwartungen. Das 90-minütige Anrennen war mehr ein Angehen, es fehlten Ideen, Tempo, Dynamik, Bewegung und Mut. Das gepaart mit schwerer Verunsicherung reichte, um gegen die harmlosen Asiaten, die unzählige Kontersituationen stümperhaft verstreichen ließen, ins Verderben zu rennen. „Der Plan war da, aber wir konnten ihn nicht umsetzen. Wir sind zurecht ausgeschieden“, sagte Löw.

Die Chancen waren zwar da, etwa durch Goretzka (48.), Werner (51.), Gomez (68.), Hummels (87.) oder Kroos (88.).

Fassungslosigkeit

Sie alle vergaben, was sich fatal auswirkte, denn Schweden machte zeitgleich mit dem 3:0 über Mexiko gehörig Dampf, Dadurch lief die Bundesrepublik dem erlösenden Tor hinterher. Das 0:1 nach einem Corner durch Kim (93./nach Kroos-Assist) und ein Empty-net durch Son (96.) stürzten das Land des stolzen Weltmeisters endgültig ins tiefe Tal der Tränen, es herrschten Fassungslosigkeit, Entsetzen, Schockstarre. „In der Kabine ist Totenstille. Niemand ist in der Lage, etwas zu sagen“, schilderte Löw. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen sicher ändern — Diskussionsstoff lieferten die Deutschen mit dieser Weltmeisterschaft jedenfalls mehr als genug.

„Da war eine gewisse Selbstherrlichkeit“

„Es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen“, meinte DFB-Verteidiger Mats Hummels nach dem 0:2 gegen Südkorea gegenüber dem ZDF, ehe er doch zu einer schonungslosen Selbstkritik ansetzte und auch eigene Fehler — „Wir hatten genug Möglichkeiten. Ich auch. Den (Kopfball/Anm.) muss ich machen) — hervorhob. Der Kernpunkt seiner Analyse: „Das letzte überzeugende Spiel, das wir geliefert haben, war im Herbst 2017“, so der Bayern-Spieler, der auch von einem „ganz bitteren Abend für uns und alle deutschen Fußball-Fans“ sprach. „Es hat auf dem Platz nicht gestimmt“, so Hummels. Dem konnte ZDF-Experte Oliver Kahn nur zustimmen: „Das Trikot (des Teams/Anm.) wiegt im Moment mehrere Tonnen, so wie sie es herumgeschleppt haben.“ Der Ex-Keeper vermisste eine Achse in der Mannschaft. Teamchef Jogi Löw, der die Verantwortung für die Pleite übernahm, fand ebenfalls klare Worte: „Der gesamte deutsche Fußball, wir alle haben verloren. Nicht nur ein Spiel, sondern vieles von dem, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben.“ Er ortete sogar „eine gewisse Selbstherrlichkeit“ in der Mannschaft, vermisste die „letzte Konsequenz und Entschlossenheit“. Einen Rücktritt hat er (trotz Vertrags bis 2022) nicht ausgeschlossen: „Es ist zu früh für mich, die Frage zu beantworten.“