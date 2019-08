Pekings Drohungen wirken nicht

Hongkongs Demokratie-Bewegung lässt sich durch verbale Drohungen Pekings und den chinesischen Militäraufmarsch in der benachbarten Stadt Shenzhen nicht einschüchtern. Am Freitag kam es zu neuen Protesten gegen die prochinesische Regierung der Sonderverwaltungszone und gegen die Führung in Peking. An einer Demonstration in der Innenstadt nahmen mehr als 10 000 Menschen teil. Zu Ausschreitungen kam es vorerst nicht. Und die nächste Massenkundgebung ist schon geplant. Am Sonntag werde es einen weiteren „Marsch der Millionen“ geben, erklärte die pro-demokratische Abgeordnete Claudia Mo gestern. „Die Hongkonger Bevölkerung kann nicht geschlagen werden“, schrieb Mo. Erneute Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten sind daher zu befürchten.

Unterdessen verschärfen sich die Warnungen aus Peking. China werde die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong zwar nicht ähnlich niederschlagen wie die Demonstrationen auf dem Pekinger Tiananmen-Platz im Juni 1989, schrieb die chinesische Staatszeitung Global Times am Freitag. Wenn sich die „Unruhen zuspitzen“, müsse die Zentralregierung aber „sofort handeln“. Heute sei China „viel stärker und reifer“ als 1989, und „seine Fähigkeit zur Beherrschung komplexer Situationen hat sich sehr verbessert“, so die Zeitung. Beobachter bewerten es als überraschend, dass überhaupt Bezug auf die blutigen Ereignisse am Tiananmen-Platz genommen wird, das Thema gilt in China eigentlich als strikt tabu.