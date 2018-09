Pendler-Bezirk hofft auf Lösung

Unter dem derzeitigen Linzer Brückendilemma leiden vor allem auch die Pendler aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, so NR-Abg. Michael Hammer (ÖVP-Bezirksparteiobmann) und er fordert den „zügigen Abschluss der Brücken- und Verkehrsprojekte zum einen und zum anderen muss den Buspendlern geholfen werden, dass sie sich auf Fahrzeiten verlassen können. Busse mit Abfahrt ab Urfahr wären ein gutes Angebot in der Übergangszeit“. Er hofft auch, dass noch in dieser Legislaturperiode ein Park&Ride-Konzept realisiert und die Mühlkreisbahn attraktiviert wird.

Neues Pflegeheim

Bei einem weiteren brennendem Zukunftsproblem wurden die ersten Schritte bereits gesetzt: Urfahr-Umgebung ist einer jener Bezirke in Oberösterreich, wo der prozentuelle Anteil der Personen ab 65 Jahren in den nächsten Jahren am stärksten ansteigen wird. Daher werden besonders hohe personelle und finanzielle Herausforderungen an die Bereitstellung von Pflegeleistungen auf den Sozialhilfeverband herankommen. Mit dem neu errichteten Seniorenheim in Hellmonsödt wurde der Entwicklung bereits Rechnung getragen, nun gelte es auch ausreichend Menschen zu finden, die einen Pflegeberuf ergreifen wollen.

Beim Besuchstag von Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß erklärte Hammer, dass sein Bezirk Vorreiter ist. Bereits jetzt gebe es vier Bürgermeisterinnen und neun Vizebürgermeisterinnen. Bis zum Ende der Periode ist geplant, dass zwei weitere Gemeinden von einer weiblichen Hand geleitet werden, damit würde der Anteil über 20 Prozent liegen.