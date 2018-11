Pendlerallianz will Busverbindung ab Urfahr

LINZ — Die Mühlviertler Pendlerallianz erneuert ihre Forderung nach einer zusätzlichen Busverbindung zu den Stoßzeiten ab Urfahr ins Mühlviertel. Derzeit starten die Busse am Linzer Hauptbahnhof, was die Fahrzeit für die Pendler wegen des Staus durch die Stadt wesentlich erhöht. Zudem sollte es auch für Postbusse bei den Einstiegsstellen in Linz ein digitales Informationssystem geben, damit die Fahrgäste Bescheid wissen, wann der nächste Bus kommt beziehungsweise damit Verspätungen sofort ersichtlich sind. Darüber hinaus fordert Pendlersprecher NR-Abg. Michael Hammer, dass man mit der Busfahrkarte auch die Linz AG-Linien vom Arbeitsplatz bis zur Busabfahrtsstelle nützen darf.