Penetrantes Zeigefinger-Gewackel

Von Renate Wagner

Kaum eine Opernuraufführung in Wien hatte je solche Vorpropaganda erlebt wie „Die Weiden“ an der Wiener Staatsoper. Der Tiroler Komponist Johannes Maria Staud hat mit Interviews für Aufsehen gesorgt, indem er nach Bernhard-Manier die Österreicher als Faschisten und Kellernazis beschimpfte … was man hierzulande gelernt hat, von den wohlausgestatteten und im System bequem agierenden Künstlern eher gelassen hinzunehmen.

Immerhin haben Staud und sein Librettist Durs Grünbein die Handlung ihrer Oper „Die Weiden“ als vordergründiges politisches Lehrstück gestaltet: Eine junge Jüdin fährt mit ihrem Bräutigam in dessen Heimat, am großen Fluss rudernd, in Richtung „Bauernland“, wo es immer brauner und böser wird. Dort hausen Burschenschafter und faschistische Agitatoren, eine sich vollfressende Bürgerwelt, die nichts von der Vergangenheit hören will, da werden Flüchtlinge gejagt, schwanken die Geister ermordeter Juden herum — und die Menschen verwandeln sich in hässliche Karpfen als Zeichen einer bösen, abweisenden Masse … Bei so viel penetrantem politischem Zeigefinger-Gewackel bleibt weder Platz für wirkliche Menschen noch für eine Oper, die wirklich fesselt.

Trotz Kompliziertheit erstaunlich gefällig

Die Musik von Staud ist für eine „moderne Oper“ erstaunlich gefällig und stört trotz ihrer Kompliziertheit und stilistischen Vielfalt die Hörer kaum — Dirigent Ingo Metzmacher sorgte für einen gefällig flirrenden Klangteppich, während die Führung der Stimmen weniger gelungen ist. Das liegt auch am Pathos der Dialoge.

Regisseurin Andrea Moses hatte sich nicht nur mit einer total verfahrenen dramaturgischen Struktur auseinanderzusetzen, sondern auch mit Figuren, die zu vage bleiben, um Eindruck zu machen. Abgesehen davon, und damit kracht das Ideologiegebäude der „Weiden“ zusammen, versteht man die Angriffe akustisch nicht. Wenn klar wird, was gemeint ist, dann hebelt es sich in der Schlichtheit seiner Darbietung aus.

Dass die Interpreten der Hauptrollen (Rachel Frenkel, Andrea Carroll, Tomasz Konieczny und Thomas Ebenstein) geringen Eindruck hinterlassen, liegt nicht an ihnen, sondern an den geringen Möglichkeiten. Für einen schwadronierenden Agitator hat man sogar Udo Samel auf die Opernbühne geholt, damit er mit Sprechtext die Predigt des Librettisten deutlich macht: Auch das ging in Unverständlichkeit unter.

Der Beifall war freundlich.