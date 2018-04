Penisionist schlägt Räuber-Duo in die Flucht

LUFTENBERG — Die Rechnung ohne ihr Kampfsport-erprobtes Opfer gemacht hatten am Mittwoch zwei Räuber in Luftenberg (Bez. Perg). Obwohl etwa doppelt so alt wie die Angreifer, schlug der 62-Jährige beide Täter mit Schlägen und Tritten in die Flucht.

Heinz Stockinger aus Asten war am Nachmittag auf einem Waldweg zwischen Ausee und Donau unterwegs, als ihn die beiden Männer, die kein Wort Deutsch sprachen, angriffen. Sie signalisierten ihm, dass sie sein Handy wollten. Als sich Stockinger weigerte, schlug ihm ein Täter mit dem Handballen auf die Brust und versuchte ihm die Umhängetasche zu entreißen. Der 62-Jährige konnte ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht in die Flucht schlagen. Gleichzeitig ging der zweite unbekannte Täter von der Seite auf das Opfer los. Der Täter schlug dem Mann mit einem stumpfen langen Gegenstand, den er vermutlich zuvor vom Boden aufgehoben hatte, in den Rücken. Ihn konnte der couragierte Mann mit einem Tritt zu Boden befördern. Auch er gab schließlich Fersengeld.

Beide Männer sind 20 bis 30 Jahre alt und waren dunkel bekleidet, einer trägt Vollbart und müsste nun eine Verletzung im Gesicht haben.