Ein Pensionist ist am Dienstagabend nach einem Sturz in einen Badesee in Seibersdorf (Bezirk Baden) gestorben.

Ein Nachbar entdeckte den Mann kurz nach 20.00 Uhr im Wasser treibend, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage Online-Medienberichte.

Die Feuerwehr barg demnach den 78-Jährigen, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Exekutive geht von einem Unfall aus. Der Mann dürfte beim Befestigen einer Pumpe ins Wasser gestürzt sein.