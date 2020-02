Per Gessle veröffentlicht Trauersong für Roxette-Frontfrau

Knapp drei Monate nach dem Tod der Roxette-Sängerin Marie Fredriksson hat ihr langjähriger Musikpartner Per Gessle ein Abschiedslied veröffentlicht. Die zusammen mit Helena Josefsson gesungene Ballade “Around The Corner (The Comfort Song)” drücke die Trauer des 61 Jahre alten schwedischen Gitarristen und Songwriters um die langjährige Freundin aus, teilte sein Label Warner am Freitag mit.

Fredriksson war am 9. Dezember 61-jährig gestorben, nachdem sie 17 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft habe. 1986 gründete sie zusammen mit Gessle das schwedische Pop-Duo. Mit “The Look” schafften die beiden 1989 den Durchbruch. “Joyride”, “Listen To Your Heart”, “How Do You Do” oder die Ballade “It Must Have Been Love” gehören zu den großen Hits der 80er und 90er. Insgesamt rund 80 Millionen Tonträger sollen Roxette verkauft haben.

2002 wurde bei Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert, 2016 zog sich die Sängerin aus dem Musikgeschäft zurück. “Ich schrieb “Around The Corner” am Tag nach Maries Tod fertig”, erklärte Gessle jetzt. “Drei Tage später starb meine Schwiegermutter. Ich war umgeben von Tod. Ich schrieb es für mich. Doch ich vermute mal, ich schrieb es genauso für euch alle da draußen. Es gibt viele unter uns, die einen teuren Menschen verloren haben und nicht wirklich wissen, wohin mit sich.”