Perfekt präzises Kitschfeuerwerk

Von Andreas Huber

Köln, vergangenen Donnerstag. Menschenmassen strömen in das riesige blaue Zelt namens Musical Dome. Die Premiere und zugleich der Tourauftakt von „Bodyguard – Das Musical“ steht an. Jene Produktion, die im kommenden Juli auch ihren Weg ins Linzer Musiktheater finden soll. Für die Tournee ist eine ganze Kleinstadt unterwegs: Auf zehn Sattelschleppern wird Bühne und Technik gekarrt, mehr als 100 Leute sind 40 Wochen lang permanent auf Achse. Das VOLKSBLATT konnte sich bereits einen Eindruck davon verschaffen, was die heimischen Musicalfans im Sommer 2020 erwarten dürfen. Und das ist eine ganze Menge … Alles beginnt dabei mit einem Knall. Die Stimmung ist wie von Zauberhand angeknipst, die erste Nummer „Queen Of The Night“ rockt, was das Zeug hält, Feuerfontänen schießen am Bühnenrand empor. Frenetisch gejubelt wird, als Hauptdarstellerin und Sängerin Aisata Blackman ihrer Rachel Marron die Seele aus dem Leib singt. Die Story, die folgt und die sich am berühmten gleichnamigen Film mit Whitney Houston und Kevin Costner orientiert, ist schnell erzählt: Der frühere Geheimagent Frank Farmer wird engagiert, um Superstar Rachel Marron vor einem obsessiven Stalker zu beschützen. Weder die Diva noch ihr Leibwächter sind bereit, Kompromisse einzugehen – bis sich zwischen beiden eine leidenschaftliche Liebesgeschichte entspinnt. Die Geschichte, sie ist Mittel zum Zweck für eine elektrisierende Show, versteckt sich nicht hinter gespieltem Tiefgang. Vielmehr liebt sie den Kitsch und schießt dabei ein Feuerwerk ab, das einfach nur gute Laune macht.

Blackman gibt den Ton an

Großen Anteil daran haben natürlich die großen Nummern, die von Blackman so fantastisch vorgetragen werden, dass man meinen könnte, Houston persönlich steht auf der Bühne. Sie gibt den Ton an, aber nur soviel, dass auch die anderen Charaktere aufblühen dürfen. Der charismatische Jo Weil etwa darf als harter wie zarter Bodyguard glänzen. Als er Rachel zum ersten Mal retten darf – der Moment, in dem sich die Sängerin in ihn verliebt – ist das so großartig in „Zeitlupe“ inszeniert, dass man nur so staunt. Erwähnenswert auch die Leistung von Andrea del Solar als liebevolle, aber im Schatten ihrer Schwester Rachel stehende Nicki. Sie rückt später in den Mittelpunkt, als sich Rachels Stalker Zutritt zum abgeschiedenen Hütten-Anwesen der Marrons verschafft. Gerade diese Szene ist mit ihrer präzisen Inszenierung sowie einer glorreich zelebrierten Krimi-Thriller-Ästhetik à la Hitchcock alleine der Grund, dieses Musical zu besuchen. Zu viel sei an dieser Stelle nicht verraten, aber wie hier Licht-, Ton- und Musikelemente zum dramatischen Höhepunkt zusammenspielen und kurzzeitig eine Halloween-Atmosphäre der Extraklasse schaffen, ist schon einzigartig. Spätestens hier merkt man, wie diese hochwertige Produktion bis in die hintersten Ecken der technischen Crew strahlt. Überhaupt sind die vielen Lichtstimmungen und die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Kulissen ein Augenschmaus. Die Szenenübergänge sind zumeist überaus elegant gelöst. Oft rettet ihre Originalität die etwas schleppende Handlung, vor allem im ersten Akt. Am Ende schließlich der Klassiker, auf den alle warten: Mit Whitney Houstons „I Will Always Love You“ stellt Blackman die gesamte Kraft ihrer Stimme eindrucksvoll zur Schau. Das Publikum ist verzückt, Standing Ovations. Linz darf sich auf ekstatische, großartig inszenierte Kitsch-Wochen freuen. Und auf Hauptdarstellerin Blackman. „Ich freue mich auf Linz und hoffe, dass ich wirklich auch die Zeit haben werde, ein bisschen was von der Stadt zu sehen“, so die Mimin.

Für Linz Umbauten nötig

Für die Landeshauptstadt sind für das große gesangliche Showfinale eigens Umbauten im Orchestergraben nötig. Das komplette Bühnendesign sei – nach der vergangenen Wiener Produktion – noch einmal gestrafft und die Dramatik erhöht worden, so Associate Director Frank Thompson in Köln. Insgesamt 16 Songs werden zum Besten gegeben. Natürlich sind die Songs des legendären Soundtracks dabei.

„Bodyguard – Das Musical“, das 2012 am Londoner West End uraufgeführt wurde, wird das „Grande Finale“ seiner Tour von 15. Juli bis 9. August im Musiktheater feiern.

Der Autor hat auf Einladung von BB Promotion an der Reise nach Köln teilgenommen.