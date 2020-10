Pernsteiner auf Giro-Bergetappe Zweiter

Hermann Pernsteiner war in seiner dritten großen Radrundfahrt am Mittwoch nahe dran am großen Coup. Der Niederösterreicher kletterte auf der 17. Etappe des Giro d’Italia mit drei Anstiegen der ersten Kategorie nach Madonna di Campiglio (203 km) als Mitglied einer Spitzengruppe auf den zweiten Rang, 31 Sekunden hinter dem Australier Ben O’Connor. Damit verbesserte sich der 30-Jährige aus dem Bahrain-Team vom 15. auf den elften Gesamtrang (+5:07 Min.).

Die Gruppe mit allen Anwärtern auf den Gesamtsieg hatte mehr als fünf Minuten Rückstand. Patrick Konrad behauptete sich neben dem Portugiesen Joao Almeida, der das Rosa Trikot ein weiteres Mal erfolgreich verteidigte. Der 22-Jährige hat 17 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Wilco Kelderman. Der Niederösterreicher Konrad, der auf dem fünften Abschnitt Zweiter gewesen war, klassierte sich an der 17. Stelle (+5:11) und blieb Gesamt-Neunter (+4:11 Min.).