Personalsorgen bei Generalproben

Bevor es Ende November in der Basketball-Superliga gleich zu zwei Derbys zwischen Gmunden und Wels kommt (24. + 30. November) steht beiden Teams eine nicht sorgenfreie Generalprobe bevor.

Flyers Wels: Die Messestädter empfangen heute (17.30) die Kapfenberg bulls. „Sie haben einen unfassbar starken Kader für unsere Liga“, meinte Trainer Sebastian Waser. Dessen Team wiederum schaut jede Woche anders aus. „Wir konnten heuer noch nie vollzählig trainieren.“ Diesmal sind Kapitän Davor Lamesic sowie Elvir Jakupovic erkrankt und fraglich, Danilo Tepic zog sich im Training eine Gehirnerschütterung zu. Der Ex-Gmundner Tilo Klette sitzt erstmals auf der Bank, könnte gegen den Serienmeister sein Comeback geben.

Swans Gmunden: Eine Rückkehr gibt es auch am Traunsee. Thomas Hieslmayr steht am Sonntag (17) gegen den BC Vienna erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder im Aufgebot. Geschäftsführer Richard Poiger ist trotzdem auf der Suche nach einem neuen Spieler als Ersatz für seinen aktuell besten Rebounder, Javion Ogunyemi, der wie berichtet acht Wochen ausfällt. „Wir haben den Markt schon sondiert, haben zwei Favoriten“, erzählte der 32-Jährige. Im Spiel gegen die an vorletzter Stelle liegenden Wiener (erst ein Ligasieg, aber zwei im Alpe Adria Cup) müssen Jordan Loveridge und Toni Blazan im Verbund das Fehlen des Centers kompensieren. t.h.