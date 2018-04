Personelles Beben: Zwei Trainer und ein Sportchef sind Geschichte

Neun lange Jahre prägte ein Duo Fußball-OÖ-Ligist Union Edelweiß: Trainer Christian Stumpf und Sportchef Didi Mirnegg. „Das gibt es oberösterreichweit wahrscheinlich bei keinen fünf Vereinen“, sagte Obmann Markus Gaisbauer.

Doch jetzt ist Schluss, ab sofort geht man getrennte Wege! „Es nützt sich irgendwann ab, das ist ganz normal“, erklärte Gaisbauer, der nichts von einer Entlassung wissen will: „Es stimmt nicht, dass sie gefeuert wurden, wir sind im Guten auseinandergegangen Es waren super Gespräche.“ Stumpf ist übrigens in der Firma Gaisbauers beruflich tätig. Sein Nachfolger wird vorerst Peter Slicho, zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft. Ob er länger bleibt, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

In der Regionalliga hat die 0:8-Pleite gegen Steyr bei Stadl-Paura Spuren hinterlassen. Bei Trainer Erich Renner sogar so tiefe, dass er hinschmiss. „Er sagte, er erreiche die Mannschaft nicht mehr“, so Boss Johann Stöttinger, der betonte: „Wir hätten ihn nicht weggegeben. Es war sein Wunsch.“

Co Christoph Brummayer übernimmt vorerst die erste und die zweite Mannschaft, die zuletzt ebenfalls Renner betreute. Im Sommer soll sich am Spielersektor „Gröberes tun. Wir haben zu viele, die kein Regionalliga-Niveau erreichen“, sagte Stöttinger.

cg