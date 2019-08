Perverse Hetze gegen Kurz, Merkel, VdB & Rendi: Justiz eingeschaltet

Von Manfred Maurer

Vorige Woche hatte der rechtsextreme Blogger Christian M. mit einem im Web verbreiteten ungustiösen Hetzartikel über den Altkanzler („Sebastian Kurz als Kinderpornodarsteller“) für Empörung gesorgt, nun bekommt es der gebürtige Salzburger, der im thüringischen Weida lebt und sich selbst als „Nazi“ bezeichnet“, auf Betreiben der deutschen Regierung mit der Justiz zu tun.

Der dubiose Blogger, der auch ein Fall für den Therapeuten sein dürfte, hetzt nicht nur gegen den „Juden Kurz“, sondern auch gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Österreichs Bundespräsidenten: „Van der Bellen erteilt einen Mordauftrag“, lautet der Titel der absurden Story, in der M. behauptet, Alexander van der Bellen habe „im Sommer 2017 meiner damaligen und mittlerweile verstorbenen Freundin einen Mordauftrag gegen mich erteilt“. Diese Abstrusität ist ebenso mit Sexfantasien unterlegt, wie jene über Merkel. Über die Kanzlerin postete M. am Mittwoch eine mit widerlichen Details unterlegte Story, derzufolge Merkel 2014 im Wiener Hotel Imperial an einer Sexorgie teilgenommen habe.

Antisemitische Bezüge

Die Fake-Geschichten enthalten zudem eindeutig antisemitische Bezüge: So bezeichnet der eigenen Angaben zufolge 1975 in Schwarzach im Pongau geborene M., der auf Twitter auch Hakenkreuze verbreitet, Österreich als „diese israelische Filiale“. Van der Bellens Wahlkampf sei von Israel finanziert.

Natürlich gibt es keine Beweise. Ein angebliches Video über Kurz, das laut M. beim Landeskriminalamt Berlin „gelandet“ sein soll, gibt es dort nicht, versichert eine Sprecherin auf VOLKSBLATT-Anfrage.

„Kindermord à la SPÖ“

Und seit Donnerstag befindet sich auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner als „israelische Erotikspezialistin“ im Visier des Perverslings: Ihr wird eine Sexorgie auf einer Berghütte in Bischofshofen im Jahr 2017 angedichtet, bei der ein „Negerbaby“ umgebracht worden sei. Titel dieses Elaborats: „Wirtschaftspolitik und Kindermord à la SPÖ“. In einem älteren Beitrag heißt es über den SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, dieser habe „sich von den Israelis mit Beutejuwelen schmieren lassen“.

Hofburg prüft Schritte

Die deutsche Bundesregierung reagiert nun auf diese Mischung aus erfundenen Skandalen, abartigen Sexfantasien und antisemitischen Tiraden: „Wir haben den Sachverhalt zur Kenntnis genommen und ihn an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet“, teilte eine Regierungssprecherin in Berlin am Donnerstag dem VOLKSBLATT mit. Das Landeskriminalamt Thüringen habe bereits „polizeiliche Maßnahmen“ eingeleitet, so ein LKA-Sprecher in Erfurt. Und auch in der Präsidentschaftskanzlei in Wien werden „allfällige Schritte geprüft“.