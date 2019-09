Pest oder Cholera

So ist das in der Welt, in der Mohammed bin Salman lebt: Da übernimmt man schon einmal ganz locker die politische Verantwortung für einen bestialischen Mord — und kann weiter fest an seinem Thron kleben bleiben.

Das kann er sich — auch außerhalb seines saudischen Imperiums weitgehend unwidersprochen bleibend — erlauben, weil er erstens einen gewissen Einfluss auf die Höhe des den Ölpreis und zweitens auf die Verwendung der Petrodollars hat. Letztere werden übrigens nicht nur in den Import auch österreichischer Qualitätsprodukte investiert, sondern auch in den Export eines Islam mittelalterlicher Qualität.

Diese sunnitische Spielart des Islam verträgt sich überhaupt nicht mit der schiitischen à la Iran. Deshalb versucht Bin Salman die Welt von der iranischen Gefahr zu überzeugen. Diese Warnung erscheint sogar berechtigt, wenn man hört, was der iranische Oberrevolutionsgardist Salami gerade von sich gab: Der drohte einmal mehr mit der „in Griffweite“ seienden Zerstörung Israels.

„Leider ist die Welt nicht so einfach gestrickt wie die des Donald Trump.“

Kein Wunder, wenn sich nicht nur Israel bei dem Gedanken unwohl fühlt, dass dieser Herr Salami vielleicht einmal eine Atombombe in die Finger bekommen könnte. Ist also Bin Salman als Feind des Iran unser Freund? Leider ist die Welt nicht so einfach gestrickt wie die des Donald Trump.