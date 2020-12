Peter Maffay: Peter Maffay und … (Sony Music)

Mit „Peter Maffay und …“ übt sich der Superstar im Paarlauf: Das Album präsentiert den im bayerischen Tutzing am Starnberger See lebenden Künstler in 17 Duetten.

Mit dabei: internationale Hochkaräter wie Zucchero, Katie Melua, Lokua Kanza oder Keb’ Mo’ — und ein Querschnitt durch die deutsche Musikszene, von Johannes Oerding über Pur bis Udo Lindenberg. Mit den meisten Gesangspartnern nahm Maffay — ganz der höfliche Gastgeber — einen Song aus deren Repertoire auf. Das mache nicht nur Spaß.

Wenn die Wellenlänge mit dem Duett-Partner stimmt, könne aus einem altbekannten Song sogar etwas völlig Neues entstehen — ein kreatives Aha-Erlebnis. Song- und Gästeauswahl machen auch deutlich, dass Maffay eine treue Seele ist. Ein Mensch, der trotz 19 Nummer-eins-Alben seine alten Freunde nicht vergisst.

So finden sich auf der Platte Titel mit Herbert Dreilich von Karat („Über sieben Brücken musst du gehen“, der einstige Maffay-Hit) sowie Lieder von und mit Johnny Tame und Toney Carey – frühe, heute weniger bekannte Wegbegleiter des Stars. Maffay ist auch Gast auf dem Weihnachtsalbum „Das große Adventskonzert“ mit dem Dresdner Kreuzchor. cig