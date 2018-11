Petzner & Schottenberg tanzen

Fünf fixe Kandidaten hat der ORF bekanntgegeben und er ist wohl die größte Überraschung: Der frühere BZÖ-Politiker und jetzige PR-Manager Stefan Petzner (37) schwingt bei der zwölften Ausgabe der „Dancing Stars“ das Tanzbein. Der einstige Pressesprecher von Jörg Haider ist einer von insgesamt neun Teilnehmer der Tanzshow, die heuer pausierte und am 15. März 2019 auf ORF eins wieder startet.

„Ich will viele verschiedene Dinge ausprobieren, machen und erleben“, zeigte sich Petzner vorfreudig: „Tanztechnisch bin ich ein Mensch, der wirklich bei null anfängt.“ Auch neben Petzner füllt sich das Kandidatentableau langsam. So wird der einstige Direktor des Wiener Volkstheaters, Michael Schottenberg (66), um die Krone des Tanzes mitrittern. „Noch weiß ich nicht, worauf ich mich da eingelassen habe — ich glaube, dass es ums Tanzen geht und das ist einmal etwas, das ich gar nicht kann“, so der Schauspieler und Regisseur: „Tanz kann ich keinen, den Wiener Walzer nur rechts rum — so für den billigen Hausgebrauch.“ Turn- gegen Tanzschuhe wechselt Box-Weltmeisterin Nicole Wesner: „Im Boxen sind ja die Beinarbeit und flinke Beine sehr wichtig.“ Verletzungsbedingt hatte der „CopStories“-Schauspieler Martin Leutgeb bei der Staffel 2017 absagen müssen. 2019 ist er dabei und sich sicher, dass seine Achillessehne bombenfest halten werde.

Elisabeth „Lizz“ Görgl und Norbert Oberhauser?

Ebenfalls auf dem Parkett wird 2019 der Kabarettist Soso Mugiraneza sein tänzerisches Können zeigen.

Überdies brodelt die Gerüchteküche um die Besetzung der noch ausständigen vier Plätze. Genannt werden dabei die ehemalige Skirennläuferin Elisabeth „Lizz“ Görgl und der Moderator Norbert Oberhauser.

Die Moderation der Shows übernehmen wieder Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Martin Ferdiny als „Dancing Star“ wird dann im Finale am 10. Mai 2019 ermittelt.