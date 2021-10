Peugeot 508 SW PSE – Von Sportlern für Sportler

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie schnell ein Löwe laufen kann? Rund 80 km/h. Der Peugeot 508 PSE schafft diesen Speed in weniger als fünf Sekunden – und überdies könnte er drei Mal so schnell fahren.

Auch Peugeot kann Motorsport. Die französische Autoschmiede – mittlerweile unter dem Dach des Stellantis-Konzerns – gewann beispielsweise 1985 und 1986 die Rallye-WM sowie 1987 bis 1990 Paris-Dakar.

Also mehr als genug Gründe, um unter dem Label PSE (das steht für Peugeot Sport Engineered) sportliche Fahrzeuge anzubieten, wie das bereits etliche Wettbewerber (man denke an Mercedes, BMW oder VW) handhaben.

Typenschein Peugeot 508 SW PSE Preis: ab € 69.330,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 69.981,60 inklusive beheizbare Windschutzscheibe € 252,- und 7,4-kW-Onboard-Charger € 399,60; einen Peugeot 508 SW (BlueHDi 130 EAT8 Active Pack) gibt es ab € 41.060,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 760,32 jährlich

Garantie: 2 Jahre, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf mindestens 70 Prozent der Batteriekapazität

Service: alle 25.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1598 cm³, 147 kW/200 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 3000 U/min

Elektromotoren: vorne 81 kW/110 PS bei 2500 U/min, hinten 83 kW/113 PS bei 14.000 U/min, max. Drehmoment vorne/hinten 320/166 Nm

Systemleistung: 265 kW/360 PS

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,2 s

Leistungsgewicht: 5,37 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 2,0 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,6 Liter

CO2-Ausstoß: 46g/km

Euro 6 Eckdaten:

L/B/H: 4778/1859/1420 mm

Radstand: 2793 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1932/2360 kg

Kofferraum: 530-1780 Liter

Tank: 43 Liter (Benzin)

Akku: 11,5 kWh

Reifen: 4 x 245/35 R20 95W auf 20“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 7

Die ersten Sporen verdient sich das Team nun mit dem Peugeot 508. In der gehobenen Mittelklasse angesiedelt und wahlweise als Limousine oder als Kombi, dann mit dem Kennzeichnung SW. Der knapp 4,78 Meter lange Fünfsitzer ist jedenfalls hinreißend und galant gezeichnet.

Seine 360 PS Systemleistung gibt der Wagen spürbar zu erkennen, vorwiegend durch die kryptonitfärbigen Zierelemente. Gustostückerl im stärksten Serien-Peugeot sind natürlich die schmalen LED-Scheinwerfer, die an einen Löwen-Prankenhieb erinnernden Heckleuchten sowie die rahmenlosen Fenster.

Im tiefen Innenraum wartet dann das preisgekrönte i-Cockpit auf die maximal fünf Passagiere. Ins Auge stechen die Klaviatur-artig ausgeformten Schalter unter dem Touchscreen, der stromlinienförmig und flach konzipierte Griff für die Automatik, das kleine Lederlenkrad mit Ziernähten und die hoch liegenden, konfigurierbaren digitalen Cockpit-Armaturen.

Die Klaviatur schaut prinzipiell nicht nur edel aus, sie ist auch überaus praktisch und erleichtert die Bedienung ungemein. Davon abgesehen wartet der 508 PSE mit reichlich Platz vorne und hinten, zahlreichen Ablagen, Vordersitzen mit Massagefunktion und einer sehr guten Verarbeitung auf. Minuspunkte sind hingegen der recht kleine Touchscreen sowie die holprige Sprachbedienung.

Und wie fährt sich der Peugeot nun? Wirklich gut, aber nicht übermäßig brachial. Das Fahrwerk und die Bremsen sind top Die Achtgangautomatik ist schnell, aber nicht rasant. Kurvenwedeln beherrscht er fließend und das Auto reagiert rasch auf jeden Lenkbefehl am kleinen Leder-Volant.

Der 508 PSE ist zudem ein echter Allradler. Zum aufgeladenen Vierzylinder gesellen sich an jeder Achse je ein E-Motor: Das bringt dann in Summe 360 PS, die der Franzose anstandslos und wuchtig in den Asphalt brennt – allerdings nicht so vehement, wie man vielleicht erwarten dürfte.

Speziell im Sport-Modus geht auch akustisch die Post ab, bei rein elektrischer Fortbewegung hört man die Katze hingegen sanft schnurren. 42 Kilometer WLTP-Reichweite verspricht Peugeot im elektrischen Betrieb, aber dieses Versprechen kann der 1,9-Tonner nicht halten.

Mittels optionalem 7,4 Kilowattstunden-Charger ist der 11,5 Kilowattstunden große Akku binnen gut eineinhalb Stunden vollständig aufgeladen. Dieses kostengünstige Extra zahlt sich auf jeden Fall aus. Günstig ist der Wagen natürlich nicht, denn für das galante Fahrvergnügen muss man knapp 70.000 Euro hinblättern.

Fazit

Der Peugeot 508 SW PSE bietet laut den Franzosen eine „perfekte Kombi aus Sportlichkeit und Niedrigemissionstechnologie“. Die Sportlichkeit trifft auf jeden Fall zu. Zweiteres gilt indessen nur, wenn der Akku oft aufgeladen wird, sonst geht der Verbrauch ordentlich in die Höhe, mit ein paar Langstrecken nämlich weit über die Sieben-Liter-Marke. Sei es, wie es sei: Der Löwe macht auf jeden Fall viel Spaß.