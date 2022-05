Peugeot e-Rifter – Aufgeladener Kleintransporter

Den Peugeot-„Hochdachkombi“ Rifter gibt es auch mit reinem Elektroantrieb. Das macht ihn zum leisen und emissionslosen Fortbewegungsmittel, ändert aber nichts an seiner Vielseitigkeit. In diesem aufgeladenen Kleintransporter hat alles Platz – Familie, Hund und Gepäck. Am Urlaubsziel sind auch nach mehrstündiger Fahrt alle total entspannt.