Peugeot e-Traveller – Idealer Shuttle-Bus

Trotz der stärkeren 75 kWh-Batterie – es gibt wahlweise auch einen kleineren Akku mit 50 kWh Kapazität – hält sich die Reichweite dennoch in Grenzen: 300 Kilometer sind ziemlich das Maximum, da heißt es für längere Routen dann auch gleich die nötigen Ladestopps penibel mit einzuplanen.

Bei öffentlichen Schnellladestationen lässt sich die Batterie allerdings in knapp 50 Minuten auf 80 Prozent nachladen. Man kann den e-Traveller auch daheim an der Steckdose aufladen, dazu braucht es aber schon um einiges mehr Zeit: Wer einen 100 Prozent vollen Akku will, muss den Peugeot rund 30 Stunden an der Steckdose hängen lassen.

Typenschein Peugeot e-Traveller Business Preis: ab € 59.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 67.330,-; einen e-Traveller gibt es ab € 59.990,- NoVA/Steuer: 0 % / € 0 Garantie: 2 Jahre, 12 Jahre gegen Durchrostung und 2 Jahre Lackgarantie Technische Daten: Motor: Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie mit 75 kWh Speicherkapazität, 100 kW/136 PS, max. Drehmoment 260 Nm Getriebe: Automatik mit fester Getriebeübersetzung Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 13,3 s WLTP-Reichweite: 329 Kilometer WLTP-Stromverbrauch: 27,3 kWh/100 km VOLKSBLATT-Testverbrauch: 28,9 kWh CO2-Ausstoß: 0,0 g/km Eckdaten: L/B/H: 4956/2204/1890 mm Radstand: 3275 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2260/3100 kg Kofferraum: 603–3968 Liter Speicherkapazität: 75 kWh (Strom) Reifen: 4 x 225/55 R17 auf 17“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/EBV/GSI/ACC/HUD Airbags: 10

Die Beschleunigung des 2,2-Tonners auf 100 km/h schafft der 100-kW-Elektromotor über-raschend zügig, bei 130 km/h – mehr ist hierzulande behördlich ohnehin nicht erlaubt – ist allerdings Schluss.

Da wird elektronisch abgeriegelt, sonst würde sich die Reichweite dramatisch reduzieren. Außerdem stehen drei Fahrstufen (Eco, Standard, Power) zur Verfügung und auch die Antriebselektronik lässt sich mittels Drehregler fünffach an die Fahrbahnverhältnisse anpassen.

Wir fuhren übrigens die Standard-Version „L2“, wer mehr Platz benötigt, kann problemlos eine Lang-Version „L3“ ordern, die mit zusätzlichen 35 Zentimetern den e-Traveller auf mehr als fünf Meter streckt.

Praktisch sind die elektrischen Schiebetüren für die Fondpassagiere, die das Ein- und Aussteigen deutlich vereinfachen. Das merkt man in engen Tiefgaragen oder beim Einkaufen vor dem Supermarkt.

Die großflächige Heckklappe wiederum öffnet den Weg in einen üppigen Kofferraum, der durch Umlegen der einzelnen Sitze sehr variabel ist und viel Gepäck „schlucken“ kann – bis zu 4000 Liter lassen sich hier verstauen. Dank niedriger Ladekante kann man im Traveller auch sperrige Transportgüter wie Fahrrad oder Waschmaschine verladen, wenn man etwa das neu angeschaffte Stück selbst nach Hause bringen will.

Der Sitzkomfort im e-Traveller überzeugt vorne wie hinten, lediglich die Armaturen- und Seitenverkleidungen im Innenraum könnten hochwertiger sein. Zumindest das Lenkrad hätte ein besseres Material als Kunststoff verdient. Sonst findet man alle gängigen und erwarteten Extras samt 7-Zoll-Touchscreen zur Steuerung: Neben Klimaautomatik, Navi und Sitzheizung gehören auch Tempomat und Parkassistent samt Rückfahrkamera mit 180-Grad-Vogelperspektive dazu. Nicht selbstverständlich ist das schlüssellose Start- und Zugangssystem.

Ein praktisches Extra gibt’s übrigens nur im e-Traveller: Die Steuerung des Ladevorgangs und auch die Vortemperierung des Fahrzeuges lassen sich sogar aus der Ferne über das Smartphone steuern.

Fazit

Der e-Traveller von Peugeot ist ein praktischer Bus, mit allen Vor- und Nachteilen eines so großen Fahrzeuges. Wenn man neun Sitze brauchen kann, gibt es kaum eine Alternative. Der Elektroantrieb ist nach wie vor Ansichtssache, für Unternehmen ist dieser Shuttle-Bus aber alleine wegen der Steuervorteile eine Überlegung wert.