Pfeilschnell

Was viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen: Österreich ist für Skoda einer der wichtigsten Märkte. Zwar ist die tschechische VW-Tochter in hundert Ländern weltweit vertreten, aber Österreich liegt bei der Zahl der verkauften Autos auf Rang zehn. Die Zugpferde sind dabei der Octavia, vor allem in der Kombi-Variante, als auch der Kleinwagen Fabia, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum mit etlichen Sondermodellen feiert. Aber auch die SUV-Palette – Karoq und Kodiaq – verkauft sich laut Österreich-Geschäftsführer Max Egger hervorragend, „beide Modelle liegen über den Erwartungen“, so der Oberösterreicher, der seit 1992 die Geschicke von Skoda Österreich leitet.

So ist es auch kein Wunder, dass Skoda bei den SUV nachlegt. Ganz neu auf dem Markt ist der allradgetriebene Kodiaq RS: Der 240 PS starke Biturbo mit seiner Siebengangautomatik ist der schnellste Siebensitzer auf der berühmt-berüchtigten Nordschleife. Für eine Runde auf dem Nürburgring brauchte der Kodiaq RS (Bild) knapp 9:30 Minuten, Rekord. Darüber hinaus wird es heuer ein Skoda-SUV zwei Nummern kleiner geben: Der Kamiq ergänzt ab Herbst die Palette der Traditionsmarke mit dem Pfeil im Logo, während der Rapid-Nachfolger namens Scala ab April bei den Händlern stehen wird.

Im Vorjahr erreichte Skoda einen Marktanteil von 7,5 Prozent, im Jänner 2019 waren es laut Egger sogar 9,4 Prozent. Dabei haben die Tschechen hierzulande ein Luxusproblem. Die Werke kommen laut Egger mit der enormen Produktnachfrage nicht zusammen. Er beziffert das Potenzial auf bis zu 30.000 Neuwagen pro Jahr. Im Vorjahr setzte Skoda 25.434 Autos in der Alpenrepublik ab.

Aufholbedarf hat Skoda in Sachen E-Autos, aber auch hier soll es dieses Jahr endlich so weit sein. Ende des Jahres soll der E-Citigo hierzulande an den Start gehen. Der Bruder des VW up! verfügt laut Egger über eine Reichweite von etwa 300 Kilometern und soll auch preislich „äußerst kompetitiv“ sein.

Stolz ist Egger auch auf den Weltrekord von Skoda Österreich. Bei „Catch the arrow” fing Markus Haas im Vorjahr in einem fahrenden Auto einen abgeschossenen Pfeil bei Tempo 215 mit der Hand. Das Auto? Klarerweise ein Skoda, und zwar ein Octavia RS. Der 46 Sekunden dauernde Spot war das meistgeklickte YouTube-Video aus Österreich im Jahr 2018 mit 1,7 Millionen Zugriffen.