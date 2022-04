In Piesendorf im Pinzgau ist am Donnerstagabend eine Pferdekutsche umgekippt. Die 30-jährige Kutscherin wurde von dem in Panik geratenen Pferd getreten und am Sprunggelenk schwer verletzt.

Das Rote Kreuz brachte die deutsche Staatsbürgerin in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen blieben laut Polizei unverletzt.

Die Frau war bei der Trainingsfahrt Slalom zwischen Bäumen gefahren. Dabei kam die Kutsche in Schräglage und stürzte um.