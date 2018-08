Pfiffe beim Prager Opfergedenken

Am 50. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühling brachen alte Wunden auf

Tschechien und der Slowakei gedachtent am Dienstag des 50. Jahrestags der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Bei einer Rede von Premier Andrej Babis vor dem Gebäude des Tschechischen Rundfunks in Prag kam es zu Protesten. bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Prag wurde Regierungschef Andrej Babis ausgepfiffen. Seine Ansprache wurde von Buh-Rufen, Pfiffen und „Schande“ und „Stasi-Leute raus!“-Rufen gestört. Dem populistischen Ministerpräsidenten wird vorgeworfen, er habe einst mit dem kommunistischen Geheimdienst kollaboriert. Zudem wird seine Minderheitsregierung von der unreformierten Kommunistischen Partei (KSCM) toleriert.

Vor dem Gebäude des Tschechischen (damals Tschechoslowakischen, Anm.) Rundfunks in Prag war es im August 1968 zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und sowjetischen Soldaten mit mehreren Todesopfern gekommen.

Staatschef Zeman wollte nicht der Opfer gedenken

Für Kritik sorgte außerdem die Entscheidung des tschechischen Präsidenten Milos Zeman, den Gedenkfeiern fernzubleiben. Auch eine Erklärung wollte er nicht abgeben. Mit dieser Weigerung hatte der als prorussisch geltende Zeman bereits im Vorfeld heftige Proteste provoziert.

In Österreich meldeten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Wort. Die Tschechoslowakei habe sich „für einen Frühling lang ins freie Europa zurückgemeldet“, bevor das Experiment brutal niedergewalzt wurde, erklärte Van der Bellen. Die Ideen des Prager Frühlings hätten aber weiter gelebt und 20 Jahre später zu einem Wendepunkt in der Geschichte geführt. Für Kurz sind die Ereignisse von 1968 „eine Mahnung, dass Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa auch heute unseren aktiven Schutz benötigen“.