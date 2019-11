Pflanzendüfte für die Hausapotheke

So wie der Duft von frischen Zitrusfrüchten die Stimmung hebt und unsere Gedanken Richtung Sonne lenkt, bringt Lavendel Ruhe und Ausgeglichenheit in stressigen Zeiten. Klärende Pfefferminze hilft der Konzentration auf die Sprünge und Weißtanne ist vor allem in der Erkältungszeit ein wichtiger Begleiter. In Workshops über die „Duftende Hausapotheke“ gibt die Pflegeexpertin Karola Gangl aus Alberndorf ihr Wissen über ätherische Öle und deren Wirkung weiter.

Düfte pflanzlichen Ursprungs, sogenannte ätherische Öle, spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle und werden in konzentrierter Form gerne für Gesundheit, Schönheit oder auch in der Küche eingesetzt. „Die Verwendung ätherischer Öle ist derzeit sehr in Mode, es kommt aber auf die richtige Dosis an”, betont Karola Gangl, Pflegeexpertin für komplementäre Pflege — Aromapflege.

„Die Öle werden teilweise zu hoch dosiert, was sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann.“ Bei richtiger Verwendung seien ätherische Öle aber v. a. für die Hausapotheke eine wahre Bereicherung. Eine Duftlampe mit drei bis fünf Tropfen ätherischem Zitronenöl und Weißtannenöl reduziere beispielsweise die Keimbelastung im Zimmer und sei so ein wertvoller Tipp für die Erkältungszeit.

Hilfreiche Tipps Lavendel fein (Lavendula angustifolia): Das wichtigste und beliebteste ätherische Öl der Aromatherapie/Aromapflege. Es wirkt ausgleichend und beruhigend auf die Psyche und wird gerne als Notfallöl genutzt, da es wundheilend und entzündungshemmend wirkt. Bei Brandwunden kann es sogar pur auf die Haut aufgetragen werden. Kindern hilft der Lavendel beim Einschlafen und bringt Harmonie.

Weißtanne (Abis alber Mill.): Hat stark antivirale, antibakterielle und immunstimulierende Eigenschaften. Wirkt geistig klärend und stimmungsaufhellend.

„Was die Lunge frei macht, macht auch den Kopf frei. Weißtanne ist daher auch gut für die Konzentration”, so Gangl. Die Kinderkrankenschwester und Kräuterexpertin nutzt ätherische Öle auch im Krankenhaus. Anders als bei der Aromatherapie wirken bei der Aromapflege die Düfte über den Geruchssinn und die intakte Haut.

Bei Kindern jedoch ist mit ätherischen Ölen Vorsicht geboten: Unter einem Alter von sechs Monaten dürfen sie nicht verwendet werden, da für Babys der Geruch der Mutter noch am wichtigsten ist. Später sind sie sehr niedrig zu dosieren. Es gibt auch ätherische Öle, die für Kinder gar nicht geeignet sind, da gewisse Wirkstoffe Atemnot auslösen können. Darunter fallen jene von Eukalyptus, Pfefferminze, Zimtrinde, Rosmarin, Kampfer und Thymian thymol. Thymian linalool ist milder und kann auch für Kinder in der Erkältungszeit verwendet werden.

Drei Kilo Blätter für einen Milliliter

Ätherische Öle sind Kohlenwasserstoffverbindungen, die von den Pflanzen gebildet werden, um sich vor Krankheitserregern, Schädlingen und Temperatureinflüssen zu schützen, aber auch als Lockstoff dienen die Düfte. Sie sind in Blüten, Blättern, Früchten, Rinde und Wurzel enthalten und werden durch verschiedene Verfahren wie Wasserdampfdestillation oder Kaltpressung aus der Pflanze gelöst.

„Aus einem Kilo Kümmel werden 30 ml ätherisches Öl gewonnen, wobei der Kümmel noch viel hergibt. Bei der Zitronenmelisse braucht es drei Kilo der Blätter, um nur einen Milliliter ätherisches Öl zu gewinnen. So erklärt sich auch der hohe Preis“, so Gangl. „Ein Tropfen Pfefferminzöl enthält den Wirkstoff von 60 Esslöffel Pfefferminzblättern. Da muss man sich vorstellen, wie viel Tee man da trinken müsste. Aber auch der natürlichen Ressourcen zuliebe sollen ätherischen Öle umsichtig dosiert werden.”

Um die Qualität guter ätherischer Öle zu erkennen, sollte aufs Etikett geschaut werden. Der Ausdruck „100 Prozent naturreines ätherisches Öl“ ist besonders wichtig und auch der deutsche und der lateinische Name der Pflanze, aus der das Öl gewonnen wird, sollte zu lesen sein. Die Bezeichnung „naturrein“ oder „natürlich“ garantiert, dass das Öl wirklich von einer Pflanze stammt. Neben Herkunftsland, verwendeten Pflanzenteilen, Gewinnungsverfahren und Anbauweise ist bei qualitätsvollen Ölen das empfohlene Verbrauchsdatum auf dem Fläschchen zu finden. Hier gilt für Gangl: „Zitrusdüfte sind von der Haltbarkeit her empfindlicher, die soll man innerhalb eines Jahres aufbrauchen. Alles andere wie Blütendüfte oder schwere Düfte kann man jahrelang aufbewahren. Rose etwa wird mit den Jahren eher reifer. Die meisten ätherischen Öle wirken antibakteriell und antiviral, dadurch sind sie länger haltbar.“

„Ätherische Öle sind eigentlich keine klassischen Öle. Es sind flüssige Substanzen, die sich an der Luft verflüchtigen. Deshalb darf ein Fläschchen mit ätherischem Öl nie länger offen stehen, da es mit der Zeit einfach leer werden würde“, erklärt Gangl. Das hat aber auch einen positiven Nebeneffekt: Reine ätherische Öle können ohne Bedenken auf Kleidung, Bettwäsche oder Pölster getropft werden, da sie keine Ölflecken verursachen.

Verdünnt vielseitig verwendbar

Ätherische Öle dürfen bis auf wenige Ausnahmen (Lavendel und Immortelle) nicht pur auf die Haut aufgetragen oder eingenommen werden. Da sie aber nicht wasserlöslich sind, braucht es Emulgatoren, um die konzentrierten Pflanzendüfte zu nutzen. Die Öltropfen schwimmen sonst einfach oben auf dem Wasser und können zum Beispiel im Badewasser Hautreizungen verursachen. Damit sich ätherische Öle mit dem Wasser verbinden, kann man sie entweder in Milch, Sahne, Salz, Zucker, Honig, Mineralwasser oder hochprozentigen Alkohol mischen. So ist die hoch konzentrierte Substanz verdünnt und kann für ein Bad, zum Kochen, für Raumsprays etc. verwendet werden.

„Wenn ich Kokosbusserl mache, nehme ich gerne drei Tropfen ätherisches Zitronenöl, das ich mit dem Zucker mische. Das ersetzt mir den Zitronenabrieb. Für Tiramisu mische ich ein paar Tropfen Orangenöl ins Ei“, so die Kräuterexpertin. Dennoch ist auch beim Kochen Vorsicht bei der Dosierung angebracht, da schon ein Tropfen zu viel einen zu intensiven Geschmack hervorbringen kann.

Will man ätherische Öle auf der Haut nutzten, ist es wichtig, sie mit guten pflanzlichen Ölen zu mischen. „Was man sich auf die Haut schmiert, sollte man essen können“, meint Karola Gangl. Gute Pflanzenöle wie beispielsweise Mandelöl, Olivenöl, Kokosöl, Jojobaöl oder Sheabutter ziehen ein und nähren die wichtigen Bakterien auf der Haut.

Tipp von der Expertin: Um die Haut zu pflegen, können pflanzliche Öle wie Olivenöl oder Mandelöl, kombiniert mit Feuchtigkeit, aufgetragen werden. Diese gesunden Öle haben jedoch die Eigenschaft, Feuchtigkeit der oberen Hautschichten mit in die unteren Hautschichten bzw. in den Körper zu nehmen, was bedeutet, dass die Haut etwas austrocknet. Deshalb ist es vor der Hautpflege wichtig, Feuchtigkeit in Form von Wasser oder Pflanzenhydrolaten auf die Haut zu bringen, bevor man Pflanzenöle aufträgt. So kann man nach dem Duschen die Haut nur leicht abtupfen und dann Mandelöl auftragen.