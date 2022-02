Pflege in den eigenen vier Wänden

Ein Viertel aller „Community-Nurses“-Projekte in Oberösterreich gefördert

Die „Community Nurses“ sollen auf Gemeindeebene tätig sein und ältere Menschen, die zu Hause leben sowie deren Angehörige unterstützen. Außerdem verschaffen sie sich durch präventive Hausbesuche einen Überblick über die Lage vor Ort und sind eine wertvolle Unterstützung der Allgemeinmediziner.

In Oberösterreich werden 31 Projekte mit 44 Community Nurses (Vollzeitäquivalent) gefördert, das entspricht einem Viertel aller Projekte in Österreich — insgesamt wurden 123 Projekte mit 192 „Community Nurses“ (Vollzeitäquivalent) genehmigt.

Eine Entlastung für pflegende Angehörige

„Unser Ziel ist es, Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu betreuen. Das Pilotprojekt der ,Community Nurses’ ermöglicht eine erste Versorgung und Beratung direkt vor Ort und trägt zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei. Um dem steigenden Pflegebedarf zu begegnen müssen wir aber weitere Maßnahmen setzen“, freut sich Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer über die Förderzusagen des Bundes.

Die Pilotprojekte zum „Community Nursing“ werden derzeit durch den Bund über die jeweilige Zu- oder Absage informiert und ein Fördervertrag zur Unterfertigung wird übermittelt. Sobald die formalen Schritte erledigt sind, werden in OÖ 44 „Community Nurses“ (Vollzeitäquivalent) ihre Tätigkeit in 31 Regionen aufnehmen. Dafür werden rund 11,7 Millionen Euro in OÖ finanziert.

Förderung für Personal- und Sachkosten

Für drei Jahre stehen pro Vollzeitäquivalent maximal 300.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag beinhaltet Personalkosten inklusive Dienstgeberabgaben für die „Community Nurses“ mit einem Anteil von bis zu 80 Prozent und Sachkosten bis zu 20 Prozent der Gesamtsumme.

Ergänzend dazu werden je nach Maßgabe zusätzliche finanzielle Ressourcen für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges (Kraftfahrzeuge bzw. elektrisch angetriebene Fahrräder mit einem CO₂-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer, demnach E-Autos und E-Bikes) zur Verfügung gestellt, wobei auf die geografische Lage bzw. die verkehrstechnische Situation der Fördernehmerin bzw. des Fördernehmers Rücksicht genommen wird.

Ansprechpartner in der Nähe der Menschen

„Ich freue mich, dass es nun auch in Oberösterreich zahlreiche Pilotprojekte der ,Community Nurses’ gibt. Sie sollen Ansprechpartner in der Nähe der Menschen sein. Wir alle kennen und vertrauen unseren HausärztInnen, wir werden die ,Community Nurses’ als Ergänzung, Unterstützung und Verbindung zwischen Pflege und Gesundheit besonders schätzen“, betont die oö. Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.