„Pflege“ muss rasch gelöst werden

VOLKSBLATT: Auf der Homepage des Gemeindebundes gibt es einen Countdown bis zum Inkrafttreten der „Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015“. Was wird sich ändern?

HINGSAMER: Es wird sich Gravierendes ändern. Es wird die Unterscheidung außerordentlicher und ordentlicher Haushalt nicht mehr geben. Es gibt künftig drei wesentliche Haushalte: den Vermögenshaushalt und den Finanzierungshaushalt – dieser ist weitgehend mit dem bisherigen Haushalt vergleichbar. Und der Ergebnishaushalt. Und in einer vierten Komponente eine eingeschränkte Darstellung der Investitionen, also der außerordentlichen Vorhaben. Und alle Gemeinden haben jetzt die Vermögensbewertung durchgeführt und weitgehend abgeschlossen.

Was sind die Vor- und was die Nachteile?

Es ist sicher ein Vorteil, dass man nun auch das Vermögen berücksichtigt und man einen Überblick hat. Und dass man auch sieht, wie groß die Abschreibung ist. Das kann ein Vorteil sein, wenn ich zum Beispiel die Abschreibung von einer Straße in diese Straße investiere. Ein Nachteil ist, dass jetzt in der Übergangsphase die Arbeit für unsere Mitarbeiter enorm ist. Ein weiterer Nachteil wird auch sein, dass manche Bundesländer die Vermögensbewertung nicht so genau nehmen.

Also die Vergleichbarkeit über die Landesgrenzen hinweg ist wieder nicht gegeben …

Eine Vergleichbarkeit wird bis zu einem gewissen Grad nur beim Finanzierungshaushalt gegeben sein. Beim Vermögenshaushalt wird man keine Vergleiche ziehen können. Also wirklich weiterhelfen wird uns die ganze Sache nicht. Es war halt eine alte Forderung, dass die Gemeinden mit der Kameralistik aufhören sollen und letztendlich hat der Bund nachgegeben. Wir bemühen uns nun, die Gemeinden bestmöglich dabei zu unterstützen – mit Schulungen, mit EDV-Diensten.

Die Gemeinderäte werden in den kommenden Wochen die Budgets nach den neuen Regeln beschließen. Rechnen Sie mit Problemen?

Auf der Homepage des Gemeindebundes gibt es ein Schulungsvideo dazu. Außerdem haben wir ein Frage-Antwort-Spiel auf der Homepage, damit sich die Entscheidungsträger selbst testen können, ob sie schon firm sind. Und das wird auch gut angenommen.

Ebenfalls in den Gemeinderäten können nun die Bürgermeister gewählt werden. In wie vielen Gemeinden wird es zu einem Wechsel kommen?

Da gibt es einerseits die Wechsel bis zur Wahl und dann gibt es noch eine erkleckliche Zahl mit der Wahl. Ich rechne mit bis zu 150 Wechsel, davon werden etwa 110 noch vor der Wahl also im Gemeinderat passieren.

Wie schwierig ist es, geeignete Kandidaten zu finden?

Es wird immer schwieriger, weil Menschen, die einen guten Job haben, selten bereit sind in das Bürgermeisteramt zu wechseln. Weil auch die Anforderungen ständig steigen. Weil es nur sehr eingeschränkt eine soziale Absicherung gibt und man bei jeder Wahl damit rechnen muss, nicht wiedergewählt zu werden. Und die Familien oft nicht mehr bereit sind, das mitzutragen.

Ein 40-Stunden-Job ist das Amt nicht …

Nein, eher 70 Stunden. Er muss am Abend bei den Vereinen sein. Und rund um die Uhr erreichbar, wenn etwas passiert. Und die Gesellschaft wird auch immer fordernder und sehr deutlich sagt, was die will. Und es wird immer schwieriger, in allen Bereichen zu helfen. Der Bürger erwartet sich, dass es der Bürgermeister richtet – aber wir sind an Gesetze gebunden und müssen sie einhalten. Da ist man dann oft ein Mediator.

Auf Bundesebene wird derzeit sondiert. Was wünschen sich eigentlich die Gemeinden von einer neuen Bundesregierung?

Die Gemeinden wünschen sich endlich eine finanzielle Unterstützung und Lösung bei der Pflege. Wir fordern, dass vor den nächsten Schritten der Steuerreform das Thema Pflege gelöst wird. Wir verlangen vernünftige Entlastungsschritte im Gesundheitsbereich. Wir wollen eigentlich eine Aufgabenreform, damit die Zuständigkeiten der einzelnen Körperschaften klar definiert werden. Auch im Bildungsbereich. Diese Mischaufgaben und Mischfinanzierungen machen vieles kompliziert. Grundsätzlich sollte gelten: Wer anschafft, muss auch zahlen. Wer Vorgaben macht, muss auch für die Finanzierung sorgen.

In dieser Periode muss auch der Finanzausgleich wieder verhandelt werden …

Ein Muss ist, dass der Strukturfonds für finanzschwache Gemeinden ausgebaut und erweitert wird. Es braucht auch mehr Gerechtigkeit für den ländlichen Raum, für die Regionen – der abgestufte Bevölkerungsschlüssel gehört weg.

Braucht es auf Landesebene auch Veränderungen?

Auch auf Landesebene wäre es notwendig, dass wir die Zuständigkeiten klar fixieren.