Pflege-Schulversuche voller Erfolg

Neue Pflegeausbildungen werden in das Regelschulwesen überführt

Mit der Implementierung von Pflegeassistenz- und Pflegefachassistenz-Ausbildungen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen setzen Bund und Land einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Personalmangel im Pflegebereich.

Bei einem Lokalaugenschein in der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege der Oblatinnen in Linz am Donnerstag, überzeugten sich Bildungsminister Martin Polaschek und Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander vom Erfolg der Schulversuche.

„Die Pflege von Menschen ist nicht nur Beruf, sondern Berufung. Und den Weg in diese Berufung ebnen wir über eine attraktive Ausbildung. Wir haben in OÖ gezeigt, dass das funktionieren kann,“ erklärte Haberlander.

Durch die Integration der Pflegeausbildungen in das berufsbildende Schulwesen wird erstmalig ein Beginn im Pflegebereich unmittelbar nach dem Pflichtschulabschluss ermöglicht. Österreichweit befanden sich 2021 bereits 600 Schüler in der neuen Ausbildungsform.