Pflegeausbildung an Agrarschulen

Mit einem Pilotprojekt weitet das Land OÖ jetzt seine Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe aus. Künftig wird an den Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen auch die Ausbildung zur Heimhilfe oder Altenfachbetreuerin angeboten. „Zusätzlich wird an den drei Agrarschulen in Andorf, Hagenberg und Kleinraming ab kommendem Schuljahr ein viertes Ausbildungsjahr eingeführt, um den Abschluss Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Altenarbeit (FSB-A) machen zu können“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (beide ÖVP). Das sei ein Qualitätssprung für die Altenarbeit.

Gehaltsdeckel anheben

Um dem drohenden Personalmangel im Pflegebereich — bis 2025 rechnet der Stelzer mit 1600 fehlenden Kräften — entgegenzuwirken, setzt das Land OÖ einen weiteren Schritt: Am Montag wird Stelzer der Landesregierung einen Gesetzesentwurf zur Beschlussfassung vorlegen, den Gehaltsdeckel für Pflegekräfte sowie für alle anderen Landes- und Gemeindebediensteten von 95 Prozent im ersten Dienstjahr auf 100 Prozent zu heben. Dies soll rückwirkend ab 2019 gelten, was pro Jahr zwischen zwei bis drei Millionen Euro mehr kosten werde. Dieses Besoldungsschema „ist nicht mehr zeitgemäß”, so FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Auch SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer sieht „einen großen Gewinn für die Beschäftigten“. „Damit wird eine wichtige Forderung der Personalvertretung umgesetzt, um die Attraktivität des Oö. Landesdienstes für Berufseinsteiger zu verbessern”, erklärte der oberste Personalvertreter im Landesdienst, Peter Csar.

Außerdem fordert dir Wirtschaftskammer „im Sinne der Deregulierung“, „Doppelgleisigkeiten in der Überprüfung von Pflegeheimen durch die Volksanwaltschaft zu vermeiden“. So regt die Kammer an zu prüfen, „welche Auflagen bereits im Rahmen der Visitationen durch die Heimaufsicht der Bundesländer ohnehin überprüft werden“. Tatsächlich gibt es laut Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer etwa in OÖ 18 kontrollierende Instanzen: Es müsse am Ende des „Zeit für die Menschen übrig bleiben, nicht für das Papier“, fordert auch er eine Entbürokratisierung.