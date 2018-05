Pflegeausbildung an Fachschulen

Was das Thema Pflege betrifft, ist man sich auch über Parteigrenzen hinweg in einem einig: Man muss danach trachten, junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Das wurde am Dienstag sowohl bei einer Expertendiskussion der OÖVP als auch in einer Pressekonferenz von SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer klar.

Dass Personal gebraucht wird, steht außer Diskussion: Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der pflegebedürftigen Personen in OÖ von derzeit 80.000 auf 94.000 steigen, bis dahin braucht man für den stationären Bereich mehr als 700 zusätzliche Pflegekräfte — insgesamt mit dem mobilen Bereich rund 1600 Personaleinheiten.

„Um die gewaltigen Herausforderungen im Bereich der Pflege zu lösen und den Fachkräftemangel bewältigen zu können, gilt es, verschiedenste Konzepte und neue Denkansätze in der Ausbildung zu prüfen“, so LH Thomas Stelzer beim OÖVP-PoliTalk zum Thema „Herausforderung Fachkräftemangel: Die Zukunft der Altenpflege“.

Ein Modell, das sowohl für Stelzer als auch den Vizepräsidenten des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes, Karl Schwaiger, in Frage kommt, lautet: Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege könnten mit Berufsbildenden Höheren Schulen derart kooperieren, dass an letzteren der Abschluss unter anderem zum Pflegefachassistenten möglich wird. Wichtig sei, dass man eine Begeisterung für den Pflegeberuf entfache, so Schwaiger. Ebenso zu überlegen ist laut LH Stelzer, ob das Konzept der Pflegelehre, wie es in der Schweiz praktiziert wird, ins bestehende System in Oberösterreich integriert werden kann. „Wir wissen nicht, wo wir ohne Pflegelehre wären“, sagt Yvonne Ribi vom Schweizer Berufsverband für Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner unter Verweis darauf, dass im drittbeliebtesten Lehrberuf der Schweiz jährlich 4000 Menschen ausgebildet werden.

Für OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer ist klar: Es gelte, die unterschiedlichen Ansätze zu prüfen, denn man werde „in Zukunft in der Pflege jede helfende Hand brauchen“. Entscheidend sei, „dass wir 15-Jährige, die an einem Pflegeberuf interessiert sind, künftig einbinden können“.