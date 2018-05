„Pflegeberufe attraktiver gestalten“

„Pflegekräfte leisten einen unschätzbar wertvollen Dienst für unsere Gesellschaft“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei seinem gestrigen Besuch im Bezirksalten- und Pflegeheim in Thalheim bei Wels. „Am 1. Mai wollen wir ein herzliches Danke sagen — allen, die beruflich oder in der eigenen Familie Pflege leisten und das Leben für Menschen im Alter lebenswert machen.“ Traditionell besuchen Vertreter der OÖVP am „Tag der Arbeit“ Menschen in unterschiedlichsten Einrichtungen und Organisationen, um Danke für ihre Arbeit und ihren Einsatz zu sagen. Stellvertretend für all diese Menschen waren LH Stelzer, Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, ÖAAB-Bundesobmann und ÖVP-Klubobmann August Wöginger sowie OÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer heuer im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim zu Gast.

Der demographische Wandel bringt große Herausforderungen, alleine in OÖ sind derzeit 80.000 Personen pflegebedürftig. 2035 werden es 110.000 sein. „Um den wachsenden Bedarf an qualifizierten Pflegekräften decken zu können, brauche es verbesserte Ausbildungsangebote, eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung und optimale Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter“, so Stelzer.