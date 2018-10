Hattmannsdorfer: Pflegegeld soll ab der Stufe 1 erhöht werden

Grundsätzlich bekommt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) für ihre im Sozialausschuss des Nationarates getätigte Aussage, sie wolle — wie im Regierungsprogramm vorgesehen — das Pflegegeld ab der Pflegestufe vier erhöhen, von OÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolgang Hattmannsdorfer Applaus. Doch zufrieden geben will sich Hattmannsdorfer damit auch nicht, er drängt auf einen weiteren Schritt: „Ich fordere vom Bund die Erhöhung des Pflegegeldes bereits ab der Stufe 1“, betont er gegenüber dem VOLKSBLATT. Seine Begründung: Seit der Einführung der Pflegegeldes habe es nicht nur kaum Valorisierungen gegeben, sondern sogar einen Wertverlust. Hattmannsdorfer: „Das wollen wir ausgleichen“.

„Klares Signal für pflegende Angehörige“

bezahlte Anzeige

Mit der Erhöhung schon ab der Stufe 1 will Hattmannsdorfer das selbe erreichen wie auch die Sozialministerin — dass nämlich die Menschen so lange als möglich in den eigenen vier Wänden leben können, statt in stationären Einrichtung betreut zu werden. „Wir wollen hier ein klares Signal in Richtung pflegende Angehörige senden“, so der OÖVP-Sozialsprecher. Der zudem noch darauf verweist, dass sich immerhin 68 Prozent aller Pflegegeldempfänger in den Pflegestufen 1 bis 3 befinden. Und noch eine Zahl hat Sozialsprecher Hattmannsdorfer parat: 80 Prozent aller pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen betreut.