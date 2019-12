Pflegekräfte können jetzt auch in Drittstaaten angeworben werden

Im Kampf gegen den Mangel an Pflegekräften darf sich Oberösterreich über einen schönen Erfolg freuen. Das Sozialministerium hat nämlich dem Ersuchen des Landes, Pflege- und Betreuungspersonal in die Mangelberufsliste 2020 aufzunehmen, Folge geleistet. „Der gemeinsame und hartnäckige Einsatz für eine sichere Pflege in Oberösterreich hat sich gelohnt“, sagt LH Thomas Stelzer. Wie vom VOLKSBLATT berichtet, hat er gemeinsam mit LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) und LR Birgit Gerstorfer (SPÖ) vor gut sechs Wochen in einem Brief an Sozialministerin Sonja Zarfl die Problematik ausführlich dargestellt. Der Personalmangel führe zu einer „Arbeitsverdichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in letzter Konsequenz zur Schließung von Wohngruppen“, heißt es in dem Brief. Bei steigender Tendenz seien in den Alten-und Pflegeheimen schon rund 430 Plätze leer. Um auch aus Ländern außerhalb der EU (Drittstaaten) Pflege- und Betreuungskräfte anwerben zu können, „wäre es dringend erforderlich, dafür so rasch wie möglich die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen“.

„Altern in Würde“

Genau das passiert nun: In der Fachkräfteverordung 2020 findet sich zusätzlich auch das Pflegepersonal als Mangelberuf. „Somit können ab Jänner nächsten Jahres drittstaatsangehörige Pflegekräfte nach Nostrifizierung bzw. Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen für diese Berufe (in der Regel nach einer Ergänzungsausbildung) über die Rot-Weiß-Rot-Karte bundesweit zu einer Beschäftigung zugelassen werden“, schreibt die Sozialministerin in ihrem Antwortbrief.

Für LH Stelzer ist die Erweiterung „ein weiterer Schritt, um den Personalengpass in der Pflege zu bewältigen und insbesondere auch, um bestehende Mitarbeiter in der Pflege zu entlasten“. Es gebe das Versprechen, „dass in Oberösterreich auch in Zukunft ein Altern in Würde und ein selbstbestimmter Lebensabend gesichert sein müssen“, betont Stelzer gegenüber dem VOLKSBLATT. Im Land der Möglichkeiten solle sich jeder darauf verlassen können, „dass er die beste Pflege bekommt“.