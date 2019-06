Pflegeversicherung nicht abwürgen

„Ich begrüße, dass die Pflegedebatte im Bund endlich Fahrt aufgenommen hat. Noch erfreulicher ist, dass diese Debatte eine deutliche oberösterreichische Handschrift trägt“, sagte gestern OÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. „Es braucht in der Pflege kein Flickwerk, sondern einen Paradigmenwechsel und neue Denkansätze. Daher darf auch der Vorstoß für eine gesetzliche Pflegeversicherung nicht aus wahltaktischen Gründen abgewürgt werden.“

Selbst die oö. SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer habe sich in einem Interview 2017 für eine Pflegeversicherung ausgesprochen: „Wir haben noch Zeit, uns entsprechend zu positionieren, aber wir brauchen eine Pflegeversicherung“, so Gerstorfer damals. „Entsprechend seltsam mutet an, dass die Soziallandesrätin den Vorschlag nun vehement ablehnt“, kritisiert Hattmannsdorfer.

Anreize für Pflege daheim

„Die OÖVP hat immer eine klare Position vertreten und ist im Herbst 2018 mit einen eigenen Unterausschuss Pflege in Vorlage gegangen. Viele der oberösterreichischen Forderungen werden nun auch im Bund diskutiert“, so Hattmannsdorfer. Dazu gehören etwa eine bessere Berücksichtigung von Demenz beim Pflegegeld, ein Anreizsystem für die Pflege daheim und der Ausbau der Kurzzeitpflege. Auch der Vorschlag, dass zwei oder mehrere Klienten von einer 24-Stunden-Pflegekraft betreut werden dürfen, solle weiter vorangetrieben werden. „Es ist wichtig, dass dieser Graubereich legalisiert wird. Es gibt unzählige Fälle, wo sich mehrere Personen, vor allem Ehepaare, schon eine Pflegekraft teilen“, so Hattmannsdorfer.

Erfreut zeigt sich der OÖVP-Sozialsprecher auch darüber, dass das Pflegegeld valorisiert wird: „Wir werden in der Pflege jede helfende Hand brauchen.“

Die Kosten für die Valorisierung des Pflegegeldes ab 1. Jänner 2020 dürften pro Jahr bei rund 54 Mio. Euro liegen. Die Anhebung soll sich laut dem am Dienstag im Finanzausschuss einstimmig beschlossenen Antrag am Anpassungsfaktor für die Pensionen orientieren. Im Jahr 2019 hätte dies eine Anhebung um zwei Prozent bedeutet. Laut Daten des Sozialministeriums bezogen im Mai dieses Jahres insgesamt 462.583 Personen Pflegegeld. An die Pflegebedürftigen wurden in diesem Monat gesamt 222,9 Mio. Euro ausgeschüttet. Hochgerechnet auf zwölf Monate bedeutet dies eine Summe von rund 2,68 Milliarden Euro. Künftig soll eine solche Anpassung jährlich passieren.

An Wert verloren

Wie wichtig diese Anpassung ist, zeigen Berechnungen des Welser Sozialrechtsexperte Martin Greifeneder, demnach sei die monatliche Auszahlung des Pflegegeldes beispielsweise in der Stufe vier bei dessen Einführung bei 588,65 Euro. Inflationsangepasst hätte der Wert im April 2019 bei 938,90 Euro liegen müssen. Tatsächlich werden in Stufe 4 aber nur 677,60 Euro ausgezahlt — eine Differenz von 27,8 Prozent.