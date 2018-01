Philadelphia gewann mit Raffl, Rangers und Canucks verloren

Einen Sieg und zwei Niederlagen haben die Samstag-Spiele der Österreicher-Clubs in NHL gebracht. Die Philadelphia Flyers setzten sich mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl gegen die New Jersey Devils mit 3:1 durch. Die New York Rangers unterlagen ohne dem erkrankten Kärntner Michael Grabner in Denver den Colorado Avalanche mit 1:3. Und die Vancouver Canucks verloren in Edmonton mit 2:5.

Travis Konecny (4.), Valtteri Filppula nach Vorlage von Raffl (9.) und Iwan Proworow (13.) sorgten mit drei frühen Toren für die Vorentscheidung zugunsten der Flyers. Thomas Vanek erging es weniger gut: Er konnte beim 2:5 seiner Canucks keinen Scorerpunkt verbuchen.