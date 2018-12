Philadelphia und Raffl verloren in NHL mit 1:7

Dank ihrer Effektivität haben die Winnipeg Jets am Sonntag in der NHL einen 7:1-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers und den Kärntner Michael Raffl gefeiert. Die Flyers verzeichneten mit 37:35 zwar mehr Schüsse, erlitten aber nach Gegentoren von sieben verschiedenen Spielern dennoch die achte Niederlage in den jüngsten elf Matches. Da half auch ein Goalie-Wechsel etwa bei Halbzeit bei 1:3 nichts.

Philadelphia rangiert in der Eastern Conference abgeschlagen nur an 15. und vorletzter Stelle. Die Jets (5 Siege in den vergangenen 6 Spielen) haben als Nummer vier im Westen hingegen gute Chancen auf die Play-off-Teilnahme.

Sonntag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Winnipeg Jets – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 7:1, Anaheim Ducks – New Jersey Devils 6:5 n.P., St. Louis Blues – Vancouver Canucks 1:6, Ottawa Senators – Boston Bruins 1:2 n.V., Chicago Blackhawks – Montreal Canadiens 2:3, Vegas Golden Knights – Dallas Stars 4:2, Edmonton Oilers – Calgary Flames 1:0.