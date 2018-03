Philharmonix: The Vienna Berlin Music Club (Deutsche Grammophon)

Philharmonix legen ihr erstes Album vor: Selbst ist der Mann — oder hier die Männer. Nachdem so manches aus dem musikalischen Universum in der Klassikwelt der Berliner und der Wiener Philharmoniker keinen Platz findet, haben sich fünf Musiker, die hauptberuflich in einem der beiden Spitzenorchester tätig sind, mit zwei weiteren Instrumentalisten unter dem Markennamen Philharmonix zusammengeschlossen. Mit dem Untertitel „The Vienna Berlin Music Club“ setzt man bewusst auf partyaffine Attitüde und entsprechende Interpretationen. Das verbindende Element ist schlicht die Lust am Spiel und der subjektive Geschmack der Mitglieder der Formation. Neben Klarinettist Daniel Ottensamer zeichnet v. a. Violinist Sebastian Gürtler für die Arrangements verantwortlich, die Jazz und Klezmer, Hollywood und Popikonen sowie Klassikhits verschmelzen. Da darf Bach als Präludium zur „Bohemian Rhapsody“ von Queen fungieren und Henry Mancinis „Hatari“-Filmklassiker „Baby Elephant Walk“ gleichberechtigt neben Camille Saint-Saens „Elefant“ aus dem „Karneval der Tiere“ stehen. Erik Satie und Wienerlied gehen überraschend nahtlos gemeinsam auf Reise. Eine auf den ersten Blick krude Mischung verschiedener Stile verschmilzt letztlich zu einer ganz neuen Legierung.