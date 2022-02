Philipp Winklers: „Creep“

„Creep“, der Titel von Philipp Winklers neuem Roman, ist in der Popkultur schon lange verwurzelt. Die britische Band Radiohead schrieb 1992 einen unvergänglichen Song dieses Titels.

Darin wird ein „Creep“ besungen, der jemanden begehrt, aber selbst nicht klarkommt. Radioheads „Creep“ wirkt wie die gesungene Grundidee von Winklers Buch — nur dass seine Titelfiguren sich zusätzlich in die düsteren Ecken des Internets flüchten.

Der 1986 geborene Autor hat sich an die für die meisten Menschen verschlossene Welt des Darknet herangewagt. Winkler schreibt über zwei unglückliche, isolierte Außenseiter: Fanni, technikaffine Tochter aus einem sogenannten guten Hause irgendwo in Deutschland, die bei einer Firma arbeitet, die Überwachungskameras herstellt, und Junya, ein Hikikomori aus Tokio.

Hikikomori werden in Japan Menschen genannt, die an einer Sozialphobie leiden und sich gesellschaftlich zurückziehen. Ohne dass sie voneinander wissen, hat das Internet einen Link hergestellt zwischen Fanni und Junya.

Winkler hat in dieser Internetwelt akribisch recherchiert. Für technisch Interessierte kann das spannend sein, für weniger Bewanderte ist das nicht immer einfach. Wer keine Vorstellung hat, wie eine „Shock Site“ wohl aussehen könnte, oder was bei einer „NFC-Attacke“ eigentlich passiert, der wird „Creep“ nur mit dem Handy in der Hand lesen können.

Philipp Winkler: „Creep“, Aufbau Verlag, 342 Seiten, 22,95 Euro