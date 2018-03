Picasso-Gemälde für 56 Millionen Euro in London versteigert

Ein Gemälde von Pablo Picasso, auf dem sich dessen spätere Geliebte Dora Maar versteckt, hat bei einer Auktion in London die Erwartungen übertroffen: Das surrealistische Werk „Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)“ aus dem Jahr 1937 wechselte am Mittwoch für 50 Millionen Pfund (56 Millionen Euro) den Besitzer. Das Auktionshaus Sotheby’s hatte mit 41 Mio. Euro gerechnet.

Der Sotheby’s-Abteilungsleiter für impressionistische und moderne Kunst, James Mackie, sagte, Picassos „langjährige Geliebte und Muse“ Marie-Thérèse Walter sei Hauptthema des Bildes. Aber im Schatten hinter Walter tauche Dora Maar auf, die der Maler 1936 kennenlernte und die seine Geliebte wurde.

Das Porträt wurde zum ersten Mal auf dem internationalen Kunstmarkt angeboten. Angaben zum Verkäufer und zum Käufer machte das Auktionshaus nicht.