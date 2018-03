Pierre Rosanvallon: Die Gegen-Demokratie

Ging man früher davon aus, dass man keinen Richter brauchen würde, enden heutzutage viele Konflikte vor Gericht. Ja, selbst in der Politik scheut man den Kompromiss und setzt lieber auf den Prozess. Wir leben im „Zeitalter des Misstrauens“, so auch der Befund des Historikers Pierre Rosanvallon. 2006 hat der Professor am Collège de France bereits seine Analyse der gegenwärtigen Demokratie verfasst, nun ist „Die Gegen-Demokratie. Politik im Zeitalter des Misstrauens“ auch auf Deutsch erschienen und noch immer aktuell. Neben der alten repräsentativen Demokratie betreten zunehmend zivilgesellschaftliche Institutionen und Akteure, die ein Gegengewicht bilden, die öffentliche Bühne: politisierte Richter, Journalisten, politische Aktivisten, Gewerkschafter, bloggende Bürger. Doch laut Rosanvallon wäre dies eigentlich kein neues Phänomen: Denn der Grundsatz, Regierungen durch den Wählerwillen zu legitimieren, ging stets mit Misstrauensbekundungen der Bürger gegenüber etablierten Mächten einher – dies kann positiv als Wachsamkeit gesehen werden, es kann aber auch zur Blockade führen, so dass sich am Ende kaum noch jemand von seinen Repräsentanten repräsentiert fühlt. Zurzeit diagnostiziert Rosanvallon aber keine Politikverdrossenheit oder das Ende bürgerlichen Engagements, sondern das Repertoire, die Träger und die Ziele des politischen Ausdrucks haben sich verändert. Die Bürger haben viele Alternativen zum Wahlzettel. Ein sehr gescheites Buch, bisweilen so gescheit, dass das Lesen etwas anstrengend ist. hsGing man früher davon aus, dass man keinen Richter brauchen würde, enden heutzutage viele Konflikte vor Gericht. Ja, selbst in der Politik scheut man den Kompromiss und setzt lieber auf den Prozess. Wir leben im „Zeitalter des Misstrauens“, so auch der Befund des Historikers Pierre Rosanvallon. 2006 hat der Professor am Collège de France bereits seine Analyse der gegenwärtigen Demokratie verfasst, nun ist „Die Gegen-Demokratie. Politik im Zeitalter des Misstrauens“ auch auf Deutsch erschienen und noch immer aktuell. Neben der alten repräsentativen Demokratie betreten zunehmend zivilgesellschaftliche Institutionen und Akteure, die ein Gegengewicht bilden, die öffentliche Bühne: politisierte Richter, Journalisten, politische Aktivisten, Gewerkschafter, bloggende Bürger. Doch laut Rosanvallon wäre dies eigentlich kein neues Phänomen: Denn der Grundsatz, Regierungen durch den Wählerwillen zu legitimieren, ging stets mit Misstrauensbekundungen der Bürger gegenüber etablierten Mächten einher – dies kann positiv als Wachsamkeit gesehen werden, es kann aber auch zur Blockade führen, so dass sich am Ende kaum noch jemand von seinen Repräsentanten repräsentiert fühlt. Zurzeit diagnostiziert Rosanvallon aber keine Politikverdrossenheit oder das Ende bürgerlichen Engagements, sondern das Repertoire, die Träger und die Ziele des politischen Ausdrucks haben sich verändert. Die Bürger haben viele Alternativen zum Wahlzettel. Ein sehr gescheites Buch, bisweilen so gescheit, dass das Lesen etwas anstrengend ist.

P. Rosanvallon: Die Gegen-Demokratie. Hamburger Edition, 320 Seiten, € 35,90