Pilgerort für Renaissance-Fans

Von Andreas Huber

Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Raffael: „Die großen Meister der Renaissance“ hängen seit gestern als Kunstdrucke in der Linzer Tabakfabrik. Wien, Venedig, London, Paris, Mailand, Madrid, Florenz, Rom, Dresden, Krakau, Abu Dhabi und Washington: Dorthin müsste man überall reisen, um (fast) alle Kunstwerke im Original zu sehen, die in Linz bis 12. Mai als hochwertige Textil- und Leinen-Nachbildungen zu bewundern sind. Zu zeitaufwendig für die meisten, zu kostspielig ist es obendrein. Warum nicht alle diese Meisterwerke an einem Ort versammeln? Auf diese, eigentlich kongeniale Idee kam zumindest Ausstellungskurator Manfred Waba, der sich – nach erfolgreicher Premiere 2018 in der Wiener Votivkirche mit 60.000 Besuchern – die Tabakfabrik als zweite Station seiner Renaissance-Schau ausgesucht hat.

Prunkvolle Inszenierung

„Diese Ausstellung ist nun wesentlich größer. Wir haben einige neue Bilder hinzugenommen. Überhaupt wurde beinahe die komplette Ausstellung für Linz nochmal neu gedruckt und hat bezüglich Sättigung und Farbe deutlich an Qualität gewonnen. Wir haben Wert darauf gelegt, der Kunst gerecht zu inszenieren“, so Waba. Und diesen Aufwand spürt man: Bordeauxrote Wände, auf denen die Kunstwerke platziert sind; nahezu unsichtbare Spots setzen sie perfekt in Szene. Prunkvolle Luster, die von der Decke hängen, sorgen (auch in einer nicht ganz ideal gewählten Industriehalle) für die nötige Stimmung und Atmosphäre. Mit dem schier überwältigend großen Michelangelo Buonarroti-Fresko „Das Jüngste Gericht“ aus der Sixtinischen Kapelle (8 x 10 Meter), welches – clever arrangiert – gegenüber der „David“-Statue platziert ist, befindet sich der Besucher bereits im Herzen dieser Ausstellung. Hier herrscht Gigantomanie in Reinform.

„Zeitlose Kunst“ für alle

Kurator Waba ließ beim Presserundgang immer wieder seinem Enthusiasmus freien Lauf: „Diese zeitlose Kunst geht jedem ins Gemüt. Es ist selten irgendjemandem in einer anderen Epoche so gelungen, mit einer vergleichbaren Kraft sowohl die breite Masse als auch Kunststudierte gleichermaßen anzusprechen.“ So grandios inszeniert das alles im mittleren Saal auch ist, so erschlagen fühlt man sich hingegen bei Beginn des Rundgangs, wenn man etwa vor überlangen Fresken von Raffaello Sanzio Da Urbino steht, die an einer Wand nahezu randlos ineinander gleiten. Es ist zu viel, um die wuchtige Kraft auf dieser Distanz – der Gang ist an dieser Stelle relativ schmal im Vergleich zum Rest – gerecht verarbeiten zu können. Hier wäre dann doch weniger mehr gewesen, aber die Intention und der Drang, „annähernd Originalgröße“ zu liefern, sperrt sich hier in diesem Fall dann doch gegen die Übersichtlichkeit. Nach den bekannten Werken von Leonardo Da Vinci inklusive „Mona Lisa“ und „Das letzte Abendmahl“ führt ein großer Torbogen zum letzten Raum, wo Werke des großen Sandro Botticelli versammelt sind. „Die Geburt der Venus“ verabschiedet die Besucher schließlich aus der Ausstellung. Alles an einem Ort, alles nahezu perfekt in Szene gesetzt, aber die vorprogrammierte Krux an all den Kunstfasern: Der Reiz einer direkten Konfrontation mit dem Original des Künstlers liegt darin, sich eben vor geistigem Auge vorzustellen, wie der Maler diese und jene Pinselstriche und Farbkleckse herausgearbeitet hat. Kunst wird so begreifbarer, unmittelbarer, erlebbarer. Diese Erregung des Verstandes, dieses Sinnieren, dieses Träumen in einer längst vergessenen Zeit kommt bei der Betrachtung eines noch so hochwertigen Replikats einfach nicht zustande.