Pilotprojekt für mobile Remobilisation zu Hause

LINZ – Nach einem Krankenhausaufenthalt brauchen vor allem ältere Menschen Unterstützung, um wieder auf die Beine zu kommen. Das Ordensklinikum Linz Elisabethinen bietet in Kooperation mit der OÖ. Gebietskrankenkasse, dem Land OÖ und der Ärztekammer seit Oktober für Patienten aus dem Raum Linz eine mobile geriatrische Remobilisation an. Das heißt, die Patienten werden, sobald sie aus medizinischer Sicht in der Lage sind und wenn sie eine entsprechende Betreuung und räumliche Voraussetzungen haben, in den eigenen vier Wänden mobilisiert. Die Therapeuten kommen zu ihnen nach Hause und es wird im gewohnten Umfeld u. a. das Stiegensteigen oder Bewegen im Wohnumfeld unter professioneller Anleitung geübt, erläutert Oberarzt Hendrik Koller. „In der eigenen Umgebung sind die Patienten motivierter“, weiß Altersmediziner Wolfgang Ziegler.

Bisher wurden 32 Patienten in das mehrwöchige Programm aufgenommen, sie waren zwischen 72 und 94 Jahre alt.

„Wir haben dabei nicht auf die Kosten geschaut, sondern darauf, was notwendig ist, um das Projekt zu realisieren“, betont Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. In den nächsten drei Jahren stehen pro Jahr 60 Plätze zur Verfügung. Nach erfolgreicher Evaluierung soll das Programm schrittweise auf andere Spitalsstandorte ausgeweitet und auch Hausärzte mit geriatrischer Zusatzausbildung einbezogen werden. Die nötigen Heilbehelfe und Hilfsmittel, zum Beispiel ein Krankenbett, werden von der OÖGKK zur Verfügung gestellt.

em